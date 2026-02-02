Gimnasia se impuso 3 a 1 sobre Aldosivi

El Lobo terminó con los ánimos arriba luego de ganar 3-1 al Tiburón en la fecha 3 del Apertura.

Nicolás Barros Schelotto abrió paso a la victoria de Gimnasia, con un tiro libre (13′ 1T), mientras que Federico Gino (41′ 1T) supo igualar las cosas para Aldosivi tras un remate desde los doce pasos. Sin embargo, el encuentro tuvo más goles aún. Un cabezazo le permitió al equipo de Fernando Zaniratto no solo consiguir tomar la delantera a través de Agustín Auzmendi (35′ 2T) , sino que también pudo asegurar una ventaja cómoda y definitiva cuando Marcelo Torres se apoderó del balón y determinó el 3 a 1 con un remate desde el punto penal, en el minuto 39 del segundo tiempo.

Agustín Auzmendi se alzó como el jugador más destacado del partido. El delantero de Gimnasia mostró su mejor nivel al marcar 1 gol y rematar 2 veces al arco contrario.

Nicolás Barros Schelotto fue otro de los jugadores clave. El centrocampista de Gimnasia marcó 1 gol y buscó 2 veces el arco contrario.

El técnico de Gimnasia, Fernando Zaniratto, propuso una formación 4-5-1 con Nelson Insfrán en el arco; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez y Pedro Silva Torrejón en la línea defensiva; Nicolás Barros Schelotto, Augusto Max, Franco Torres, Lucas Castro y Jeremías Merlo en el medio; y Marcelo Torres en el ataque.

Por su parte, el equipo de Guillermo Farré salió a la cancha con un esquema 4-3-3 con Axel Werner bajo los tres palos; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Joaquín Novillo y Fernando Román Villalba en defensa; Federico Gino, Roberto Bochi y Esteban Rolón en la mitad de cancha; y Natanael Guzmán, Junior Arias y Alejandro Villarreal en la delantera.

El árbitro Juan Pafundi fue el encargado de supervisar el juego en el estadio el Bosque.

En la siguiente fecha el Lobo se enfrentará de visitante ante Barracas Central, mientras que el Tiburón jugará de local frente a Rosario Central.

Fuente: radiomitre.cienradios.com

