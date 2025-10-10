Gran arranque de fin de semana largo con mucho sol, casi 26° de máxima y buen movimiento de turistas

No se podía pedir algo mejor para la apertura de este fin de semana largo, que había desaparecido del calendario y se reflotó hace poco más de un mes: máxima de casi 26°, sol en abundancia y buena cantidad de turistas que desde este jueves por la noche comenzaron a darle movimiento a las rutas primero y los servicios de alojamiento después.

Un arranque de esos que se sueñan para quienes hayan tomado la decisión de armas las valijas y arrimarse a la costa en busca de descanso y, por como se dio en este viernes feriado, un primer anticipo de verano. Las playas fueron el lugar más concurrido, al igual que el paseo costanero en su conjunto.

Las condiciones permitieron disfrutar de la arena y el mar, incluso con incursiones entre las olas porque la buena temperatura invitaba a algo más que un chapuzón refrescante.

Fue también el estreno de algunas de las primeras carpas que ya ofrecen en pie los paradores céntricos y de Punta Mogotes. Los clientes se encontraron con algo de servicio disponible, tanto sombra como vestuarios y sanitarios. Marcó para muchos el arranque de la temporada que se extiende hasta fines de marzo.

Los informes de Aubasa, operadora de las rutas 2 y 11 que conducen a la costa, confirmaron una dinámica intensa del tránsito con 1700 hasta 2.600 automóviles por hora. El pico de ingreso a la ciudad se registró en las primeras horas de esta mañana, con aquellos que se decidieron a partir hacia las playas en horas de la madrugada.

La hotelería acusó una ocupación de entre 55 y 60% de las plazas disponibles. Advierten que tiene sabor a poco por la historia que tiene este fin de semana largo, interpretado siempre como un primer gran anticipo de temporada. Aquí también se lo había advertido como una especie de termómetro de lo que se verá en dos meses.

A los que se animaron a exponerse al sol con traje de baño, ya en modo temporada alta, se sumaron los que no arriesgaron tanto y se conformaron on las caminatas por el paseo costanero o las paradas de mate al sol desde los espacios públicos parquizados.

Este brillante arranque desde lo meteorológico tiene un punto final. Se espera para este sábado, según anuncia el Servicio Meteorológico Nacional, un desmejoramiento sostenido que derivará en chaparrones y posteriores tormentas que se extenderían desde la noche el sábado hasta la madrugada del domingo.

También, junto con las precipitaciones, habrá una significativa caída de la temperatura. Se espera que hacia el domingo la máxima no vaya más allá de los 15 grados.

