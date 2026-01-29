Gran avance contra el cáncer de páncreas: logran controlarlo con un combo de fármacos

Investigadores españoles lograron un significativo avance en la lucha contra el cáncer de páncreas, uno de los más difíciles de controlar y de los que más impacta sobre los pacientes que conviven con esta enfermedad.

La novedad llegó del equipo del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) en España que, a partir de pruebas en ratones, consiguió eliminar vestigios del adenocarcinoma ductal, la versión más común de este mal.

Este paso se consiguió mediante la experimentación y respuesta positiva de una terapia que combina tres fármacos con los cuales no solo se consigue poner freno a la enfermedad sino que las dosis aplicadas no generan efectos secundarios en el paciente.

El equipo probó la triple terapia en 18 ratones a los que se les implantó las células cancerígenas de seis pacientes y 200 días después de finalizar el tratamiento, 16 continuaban vivos, libres de enfermedad y sin sufrir efectos secundarios adversos.

Según cita el diario Clarín, Mariano Barbacid, director del Grupo de Oncología Experimental del CNIO, presentó este avance ante medios de prensa junto a la investigadora Carmen Guerra, a la presidenta de la Fundación CRIS contra el cáncer, Lola Manterola, y a la soprano y paciente de cáncer de páncreas, Cristina Domínguez.

Allí se explica que el mencionado adenocarcinoma ductal de páncreas es el tipo más habitual de cáncer de páncreas y también el de peor pronóstico. Se detalla además que generalmente se lo diagnostica cuando ya ha avanzado en su desarrollo y apenas un 5% de los enfermos logra sobrevivir más de cinco años.

“Desde 1981, cuando todavía no se conocían las bases moleculares del cáncer se ha avanzado mucho”, explicó Barbacid, informó la agencia EFE. Se describe, sobre el origen del enfermedad, que la mutación que inicia el cáncer de páncreas es el oncogén KRAS. Si bien ya hay tratamientos efectivos para enfrentarlo, al cabo de un tiempo el tumor se vuelve resistente al tratamiento, según se advirtió en los pacietnes que pasaron por esta alternativa.

El grupo de Barbacid cambió el modelo de ataque al tumor y se enfoca en tres puntos claves, según se explicó: las proteínas KRAS, EGFR y STAT3, que actúan como motores de crecimiento del cáncer y que además causan las resistencias.

