Gran Encuentro de Unidad: gremios y referentes políticos sólidamente con “Peronismo Derecho al Futuro” en la Interna del PJ

La lista “Peronismo Derecho al Futuro”, que compite en la interna del Partido Justicialista Gral Pueyrredon, celebró una trascendental reunión de organización que contó con la masiva y contundente participación de importantes referentes gremiales y figuras políticas que ratificaron su compromiso con el proyecto y con la candidata a presidenta, Adriana Donzelli.

El encuentro, clave para delinear la estrategia de campaña, se convirtió en una

demostración de fuerza y unidad del peronismo que busca renovar y fortalecer al partido de cara a los próximos desafíos.

Respaldo Gremial Fundamental

La presencia de los secretarios generales y representantes de diversos gremios de la región subraya el profundo anclaje de “Peronismo Derecho al Futuro” con los trabajadores. Los sindicatos expresaron su apoyo incondicional a la lista, destacando la necesidad de una conducción que priorice la defensa de los derechos de los trabajadores y la justicia social,

pilares fundamentales del ideario peronista.

Acompañaron presentes en el encuentro:

Jorge Luis Rocha – Miguel Guglielmotti CGT Mar del Plata Batán

Juan Domingo Novero 62 Organizaciones Peronistas

Gremios y Agrupaciones

SuteryH – SMATA – STIGAS – SICAMM – SAON – UPCN – SIMAPE – UOM – ASOCIACIÓN

DE CAPITANES – CAMIONEROS – LUZ Y FUERZA – SADOP – UTEP – PASTELEROS –

CENTRO DE PATRONES – CEFAMAR – SUTPA – SADRA – Agrupación de Empleados de

Comercio – Agrupación de Municipales – Jerárquicos de Comercio – Madereros – Salud

Pública – A.P.D.F.A – ATRACC – UTEDyC – Sindicato de la Carne – Viajantes – Guardavidas –

SIPRE – SUTIAGA – Agrupación Bancaria – UOCRA sec. Mar del Plata

CTAMyS Raul Calamante Sec adjunto de la provincia de Buenos Aires

Mariela Gómez AJB

AMS Anibal Settino

SUTEBA

CICOP

ADUM

ACTORES

Referentes Políticos de fuste se Suman a la Convocatoria.

Asimismo, la reunión congregó a destacados referentes políticos, concejales, exfuncionarios y militantes de larga trayectoria que acompañan activamente la lista. Su participación no solo aporta experiencia y visión estratégica, sino que también amplía la base de apoyo territorial y político de “Peronismo Derecho al Futuro”. Durante la jornada, se coordinaron acciones de militancia, se distribuyeron tareas y se ultimaron detalles logísticos para intensificar el contacto con los afiliados en la recta final de la campaña interna.

La lista “Peronismo Derecho al Futuro” agradece el compromiso de todos sus adherentes y reafirma su convicción de ser la alternativa más representativa para la conducción del

Partido Justicialista, convocando a la militancia a participar activamente en la elección interna para garantizar un PJ abierto, plural y de victoria.

