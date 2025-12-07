Gran Premio de Abu Dhabi: Norris aseguró el título con un tercer puesto y Colapinto quedó último

El británico se subió al podio en 18 de las 24 fechas que se disputaron

El británico Lando Norris (McLaren) se consagró campeón de Fórmula 1 por primera vez en su carrera, luego del tercer puesto obtenido en el Gran Premio de Abu Dhabi en una carrera que tuvo como ganador al neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

Con este resultado, a Norris le alcanzó para terminar con una ventaja de dos puntos en el campeonato por encima de Verstappen. El podio en el Circuito de Yas Marina lo completó el australiano Oscar Piastri (McLaren), quien cruzó la bandera a cuadros en el segundo lugar, mientras que el argentino Franco Colapinto (Alpine) finalizó último y terminó la temporada sin puntos.

Norris tuvo el título prácticamente controlado en todo momento, ya que largó segundo pero sobre el final de la primera vuelta fue superado por Piastri.

El único momento de tensión que se vivió en la carrera se dio en la vuelta 23, cuando luego de su parada en boxes realizó una maniobra extrema para superar al japonés Yuki Tsunoda, compañero de equipo de Verstappen en Red Bulll, quien le tiró el auto para evitar el adelantamiento.

Norris tuvo un 2025 impresionante, en el que demostró una gran regularidad gracias a sus siete triunfos. Además, se subió al podio en 18 de las 24 fechas que se disputaron.

Este título le permitió a Norris cortar con la hegemonía de Verstappen, quien se había consagrado campeón en 2021, 2022, 2023 y 2024 sin mayores inconvenientes.

Este fue el primer título para un piloto de McLaren desde 2008, cuando el también británico Lewis Hamilton se había consagrado en una increíble definición.

Los otros pilotos que sumaron puntos en el GP de Abu Dhabi fueron Charles Leclerc (Ferrari), George Russell (Mercedes), Fernando Alonso (Aston Martin), Esteban Ocon (Haas), Lewis Hamilton (Ferrari), Oliver Bearman (Haas) y Lance Stroll (Aston Martin).

Colapinto, por su parte, sufrió al igual que todo el año la falta de rendimiento de su Alpine que estuvo acompañada por sus flojísimas qualys y terminó en la última posición, por detrás de su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly. Fue el único piloto que no sumó puntos en la temporada además del australiano Jack Doohan, quien solo disputó las primeras seis fechas.

Así quedaron las posiciones entre los pilotos que luchaban por el campeonato

1- Lando Norris (McLaren): 423

2- Max Verstappen (Red Bull): 421

3- Oscar Piastri (McLaren): 410

Franco Colapinto, tras el último puesto en Abu Dhabi: «Gracias a Dios ya terminó este año»

El argentino hizo un balance de su temporada con Alpine. Destacó que la escudería francesa «no se rindió pese a los malos resultados». Y expresó su deseo de mostrar un mejor rendimiento en 2026. «Habrá que laburar mucho», dijo.

La temporada 2de la Fórmula 1 llegó a su fin. Esa fue la noticia más destacada para Franco Colapinto, después del último puesto en el Gran Premio de Abu Dhabi. Al igual que en las pruebas anteriores, el argentino se mostró frustrado por el rendimiento de su Alpine, hizo un balance del año y comentó sus expectativas para 2026.

“Hay cosas por mejorar, pero gracias a Dios se terminó esta temporada”, manifestó el pilarense en los boxes del circuito de Yas Marina.

“Creo que me quedo con muchas cosas esta temporada: un equipo que no se rindió a pesar de los resultados malos que tuvimos. Es muy importante eso y nos prepara para cuando vaya mejor”, dijo a la hora de realizar un balance de su 2025 en Alpine.

«Volveré a la Argentina unos días y enfocados en la temporada que viene para dar batalla y tener buenos resultados. Tengo ganas de tener un buen año y habrá que laburar mucho para eso», resumió en el ida y vuelta con los periodistas.

En Abu Dhabi, Colapinto sufrió al igual que todo el año la falta de rendimiento de su monoplaza, que estuvo acompañada por sus flojísimas qualys. De esta manera, terminó en la última posición, por detrás de su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly.

Fue el único piloto que no sumó puntos en la temporada, además del australiano Jack Doohan, que disputó las primeras seis fechas, y cerró el año 20° en la tabla.

Colapinto retomará el trabajo con la escudería francesa a principios de enero. En Enstone, seguirá con el entrenamiento en el simulador y también probará la butaca en el flamante Alpine A526. El nuevo monoplaza será presentado el próximo 23 de enero en Barcelona, donde días después encarará las pruebas privadas.

En la temporada 2026, la Fórmula afrontará un cambio de reglamento profundo: autos y neumáticos más chicos, misma potencia en los motores a combustión y eléctricos, reducción de aditamentos aerodinámicos, y la inclusión de alerones móviles delanteros y combustibles sintéticos.

Alpine, vale destacar, tendrá motores, suspensión y transmisión de Mercedes. Y además hay un dato que ilusiona a Colapinto y compañía: Según reveló el exdirector Marcin Budkowski, el fabricante alemán sería el único en tiempo y forma con el desarrollo del motor 2026.

