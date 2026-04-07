Grandes recitales se anuncian (y agotan tickets) en Mar del Plata

Valentino Merlo, Alejandro Lerner, Sobredosis de Soda, Drexler y Calamaro se anuncian para los próximos meses y las entradas ya están en venta

Otoño y Mar del Plata es sinónimo de grandes recitales y tras el paso de Soda Stereo por el Polideportivo Mar del Plata, se abre la agenda para muchos bonaerenses y marplatenses para disfrutar de un nuevo show.



Sobre todo para el público joven, llega el fenómeno musical de Valentino Merlo viernes 8 de mayo a las 21 al Radio City. El rosarino que conquistó al público con su voz y colaboraciones explosivas (como su participación en el Crossover 7 de Big One, Tu Foto con Q Lokura o su trabajo junto a Coti), anuncia su Gira 2026 y nuestra ciudad será parte. Las entradas ya se encuentran en venta por Plateanet y boletería del teatro.

Valentino Merlo ha vivido un ascenso meteórico desde que se viralizó su talento, pasando de cantar en eventos locales en Rosario a llenar teatros y participar en festivales masivos como la Fiesta Nacional de la Confluencia y Villa María en 2025. Con solo 17 años, el joven artista se consolida como una de las voces más prometedoras de la escena nacional. La nueva presentación promete ser un recorrido vibrante por todos sus éxitos, incluyendo temas que suman millones de reproducciones en YouTube.



Una semana después, el 15 de mayo y con una venta de entradas a todo ritmo desde su anuncio, llega Andrés Calamaro con “Como Cantor”, su nueva gira, en la que el legendario músico explora una dimensión más esencial y profunda de su obra. Acompañado por su impecable banda en vivo, desplegará un repertorio especialmente concebido como hilo conductor de una experiencia intensa y emotiva, capaz de atravesar al público con su potencia y sensibilidad. La venta es por Allaccess con entradas que arrancan en los $70 mil o sin service charge en boletería del Poli, de lunes a viernes de 17 a 19 y sábados de 14 a 18.



Tras su lleno total del 2025, otro que regresa para encontrarse con el público costero es el reconocido cantante, compositor y pianista Alejandro Lerner, que se presentará el sábado 6 de junio en el Teatro Radio City (Mar del Plata) con un concierto imperdible en el que repasará más de 40 años de trayectoria, interpretando las canciones que marcaron a varias generaciones. Las entradas ya se encuentran a la venta a través de PlateaNet.

Dueño de un repertorio que atraviesa generaciones, Lerner ofrecerá una noche cargada de emoción y grandes clásicos. Durante el show no faltarán canciones que ya son parte de la historia de la música en español como “Todo a pulmón”, “Después de ti”, “Volver a empezar”, “Amarte así” y muchos otros himnos de su carrera.



Esa misma noche, para los que quedaron manija tras el paso de “Ecos” o se lo perdieron y quieren escuchar lo mejor del trío en vivo, Sobredosis de Soda llega a Mar del Plata con “Vuelo Stereo”. El 6 de junio en el Teatro Roxy, el espectáculo propone una experiencia distinta y profundamente emotiva: una reinterpretación del histórico MTV Unplugged, combinando el formato acústico con arreglos modernos, cuerdas, electrónica y una puesta en escena envolvente. Las entradas ya están a la venta en Plateanet.

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Quien está a punto de agotar tickets es el uruguayo Jorge Drexler, quien junto con el lanzamiento de “Taracá” amplió su gira hacia Mar del Plata en el Teatro Radio City, el próximo 21 de abril a las 21, como cuarta fecha luego de CABA (Movistar Arena), Mendoza y Córdoba. Las últimas entradas ya se pueden adquirir en Plateanet y en boletería del teatro.

Además de regresar a los escenarios argentinos luego de casi tres años, Drexler recorrerá Chile, Uruguay y Brasil.

Esto refuerza un lazo artístico y afectivo construido a lo largo del tiempo con su público: una relación basada en la escucha atenta, la emoción y la fidelidad que acompaña cada una de sus etapas. Con más de tres décadas de trayectoria, el artista uruguayo es reconocido como uno de los grandes referentes de la canción en español, combinando profundidad poética, innovación sonora y una mirada humanista sobre el mundo.

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