Graves incidentes en las inmediaciones del Congreso: manifestantes se enfrentaron con la policía y hay cinco detenidos por robo

Organizaciones gremiales protestaron contra la reforma laboral que se debate en Diputados y se registraron fuertes incidentes.
Graves incidentes se registraron esta tarde en las inmediaciones del Congreso nacional mientras los diputados debaten el proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei, en medio del paro general convocado por la Confederación General de los Trabajadores (CGT).
Diferentes manifestantes mantuvieron enfrentamientos con la policía y Gendarmería, donde intentaron derribar el vallado del Congreso y hasta devolvieron los gases lacrimógenos lanzados por las fuerzas de seguridad.
Policía Federal respondió con balas de goma y camiones hidrantes, en un conflicto que se extendió por varias horas.
Fuente: Mi8