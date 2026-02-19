Graves incidentes en las inmediaciones del Congreso: manifestantes se enfrentaron con la policía y hay cinco detenidos por robo

Organizaciones gremiales protestaron contra la reforma laboral que se debate en Diputados y se registraron fuertes incidentes.

Graves incidentes se registraron esta tarde en las inmediaciones del Congreso nacional mientras los diputados debaten el proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei, en medio del paro general convocado por la Confederación General de los Trabajadores (CGT).

Diferentes manifestantes mantuvieron enfrentamientos con la policía y Gendarmería, donde intentaron derribar el vallado del Congreso y hasta devolvieron los gases lacrimógenos lanzados por las fuerzas de seguridad.

Policía Federal respondió con balas de goma y camiones hidrantes, en un conflicto que se extendió por varias horas.

Por su parte, cinco personas fueron detenidos durante la marcha, dos de ellos menores, y uno de ellos tenía pedido de captura vigente, según informaron fuentes policiales. Realizaban «robos piraña» previo al enfrentamiento.

Los arrestos se concretaron durante un control por efectivos de la Policía de la Ciudad en la esquina de Avenida de Mayo y Santiago del Estero. Los operativos son aleatorios y “en busca de elementos que puedan ser utilizados para cometer delitos o agresiones durante la protesta”, indicaron los voceros

A su vez, la fuerza porteña cuenta con 800 oficiales en el tercer anillo de seguridad de la zona del Congreso

Fuente: Mi8

