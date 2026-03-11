Guillermo Oscar Rossi fue reelecto con el 74,76% de los votosAMPLIO TRIUNFO DEL OFICIALISMO EN EL COLEGIO DE MARTILLEROS Y CORREDORES PÚBLICOS

“Una gestión de Compromiso, Verdad y Transparencia”, señaló el titular de la institución

En una jornada que se desarrolló con total normalidad, el actual presidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial Mar del Plata, Guillermo Oscar Rossi logró la reelección con un porcentaje del 74,76%. Sobre un total de 531 votos, la Lista Verde “Unidad Profesional” alcanzó 397, mientras que la Lista Celeste y Blanca “Unidos contra la ilegalidad”, 133 (25,04%) y en blanco sólo 1.

Al hacer uso de la palabra, Rossi expresó: “como candidato a Presidente y en nombre de todos los candidatos de la Lista Verde – Unidad Profesional quiero agradecer en primer lugar a todos los que se acercaron a votar y por supuesto a todos los colegas que nos acompañaron con su voto.

Gracias a todo el equipo y a las familias de cada uno de los integrantes que acompañaron y apoyaron a cada uno de los candidatos y a todos los que trabajamos para nuestro colegio. A aquellos que sin ser candidatos pusieron el esfuerzo para que nuestra lista resulta triunfadora. Al excelente trabajo que se hizo de comunicación, con respeto, dentro del marco de legalidad que caracteriza a esta gestión, al trabajo realizado por los apoderados, a nuestros Vicepresidentes, a todos los que desde cada lugar se sumaron a llamar a revisar padrones, a mi hijo que trabajó en esta campaña de comunicación por redes. A todos los que de un modo u otro se fueron sumando y acompañaron el apoyo a nuestra gestión.

Una gestión de Compromiso – Verdad y Transparencia, a pesar de que la oposición solo manifestaba enfrentamiento y agresión. Demostramos que ese no era el camino. Compromiso de todos los que siguieron acompañando la gestión, que no abandonaron el camino que emprendimos en 2022.

Verdad en contra de todas las falsedades que se dijeron en la campaña. Transparencia avalada por los números y las acciones llevadas adelante.

Luego de la alegría, de las emociones, viene el compromiso de seguir trabajando de la misma forma, con nuevos proyectos.

Hace cuatro años cuando asumí como Presidente dije que el proyecto trascendería, en este caso me tocó seguir, por el apoyo dado del equipo que me acompañó en ese momento al que se sumaron todos los integrantes de la lista que en ese momento fueron oposición. Hoy estamos todos juntos!!! Por esos seguimos siendo Unidad Profesional, seguimos siendo Lista Verde.

Invitamos a todos los Colegas a sumarse, a participar, a acompañar, a lograr ese sentido de pertenencia tan importante para el fortalecimiento de nuestro Colegio.

Hace cuatro años dijimos que queríamos darle voz al colegiado y se la dimos.

Dijimos que queríamos un colegio para todos y así lo hicimos. Vamos por más proyectos, vamos por mas Lista Verde, vamos por cuatro años.

Vamos por el Colegio abierto, nunca más se tienen que cerrar estas puertas a los colegas y a la sociedad toda.

Vamos por más trabajo compartido, por más sueños compartidos, vamos para seguir fortaleciendo nuestro colegio y nuestra profesión.

Abrazo a todos a cada uno de ustedes.

Viva El Colegio de Martilleros!!!”, culminó.

La Lista Verde “Unidad Profesional” que conducirá la institución por el período 2026-2030 está integrada por:

Consejo Directivo

Presidente: Rossi, Guillermo Oscar – Reg. 2661

Secretario General: Stati, Gastón Alberto – Reg. 3454

Secretaria de Actas: Beain, Andrea Liliana – Reg. 3529

Tesorero: Méndez, Martín Francisco – Reg. 3425

Vocal Titular 1°: Sanz, Rodrigo Alejandro – Reg. 3077

Vocal Titular 3°: Valencia, Francisco Javier – Reg. 2965

Vocal Titular 5°: Benítez, Patricia Beatriz – Reg. 3810

Vocal Suplente 1°: Del Rosso, Marina – Reg. 3611

Vocal Suplente 4°: Torres, Martina Celeste P. – Reg. 3801

Miembro Titular: Schafer, Patricia Esther – Reg. 2924

Miembro Titular: Devincenzi, Mónica Graciela – Reg. 2402

Miembro Titular: Bibbo, Lidia Graciela – Reg. 2797

Miembro Suplente: Aguilera, Isabel Cristina – Reg. 1908

Miembro Suplente: Aguirre, Gustavo Fabián – Reg. 2347

Titular: Berasueta, Verónica Anahí – Reg. 2936

Suplente: Crotto, Marcelo Daniel – Reg. 3216

