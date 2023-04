HERNÁN PIQUIN EN MAR DEL PLATA:EL SHOW DEBE CONTINUAR

Domingo 30 de Abril (fin de semana largo) Teatro Radio City

Porque el arte sigue más vivo que nunca es que hemos decidido volver a los escenarios con un gran Show engalanado con el mejor bailarín, Hernán Piquín quien bajo la dirección coreográfica de Laura Cattalini (La Catta), los arreglos musicales del Maestro Dir. Gerardo Gardelín y 10 bailarines de excelencia han logrado revivir la apasionante vida artística de Freddy Mercury.

Su camino a la fama, el rock, las tentaciones, el amor verdadero, la lucha de los sentimientos encontrados, la codicia, la rebeldía, la aceptación, etc; todos se verán plasmados en este espectáculo con una impactante puesta contado a través de 22 temas musicales originales de Queen y Freddy Mercury.

Entre otros disfrutarán de :

Who wants to live forever, A kind of magic, Innuendo, Somebody to love, We are the champions, Under presure, To much love kill you, I want you break free, Love of my life, Living on my own, Killer Queen, Bohemian Rapsody, Save me, dont stop me now, In my defense, Another one bits the dust, Barcelona y obviamente Show must go on.

Ficha Técnica:

Hernán Piquín

10 bailarines

Libro: Sergio Marcos.

Dirección coreográfica: Laura Cattalini La catta

Arreglos musicales: Maestro Gerardo Gardelín

