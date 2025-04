Historia y arquitectura: conociendo la riqueza del patrimonio religioso de Mar del Plata

¿Quién no se ha parado alguna vez a admirar la majestuosidad de una basílica o de una catedral? ¿O ha participado de las visitas guiadas de los templos más importantes a la hora de visitar un nuevo destino?

La religión que se expresa de forma directa en la arquitectura, es un atractivo cultural que atraviesa tanto a los peregrinos como a los turistas religiosos, y que deslumbra con su belleza la vista de creyentes y no creyentes. Conocer el culto y la diversidad religiosa de un destino turístico a través de sus edificaciones, implica indudablemente adentrarse en su cultura, y por tanto en su historia. Es por esto que el turismo religioso en Mar del Plata, es un imperdible de todo el año a la hora de planificar tu estadía en la ciudad. La arquitectura religiosa tiene características notables al expresar diversos modos constructivos y los más variados estilos. Éste es el patrimonio tangible, al que se suma el intangible como, por ejemplo, el origen marplatense de la advocación de Stella Maris en la Argentina.A continuación, te proponemos un breve recorrido por algunos templos ubicados en Mar del Plata.Catedral y Basílica de Los Santos Pedro y CeciliaDirección: San Martín 2780, barrio CentroEn 1893 se colocó la piedra fundamental del templo de estilo neogótico, en el terreno donado por Patricio Peralta Ramos. La inauguración definitiva se realizó en febrero de 1905, con el nombre de iglesia San Pedro. En 1924, ya parroquia, fue elevada a Basílica Menor y dedicada a San Pedro Apóstol y Santa Cecilia Virgen y Mártir. Y desde 1957, es también Catedral. Destacan en su interior una exquisita réplica a escala de La Piedad de Miguel Angel cincelada en una sola pieza de mármol -en el atrio-, los bellos vitraux franceses, y la araña de cristal de Baccarat y bronce proveniente del comedor principal del legendario Bristol Hotel. El mayor tesoro de la Catedral, por el que también es Basílica, se halla en la cripta: una reliquia de la Santa Cruz, una de Santa Cecilia, y pequeños fragmentos de huesos de alrededor de 100 santos de todo el mundo. En la pared opuesta al altar, se exhibe el certificado del Vaticano que acredita la autenticidad de todas las reliquias, y se halla la tumba del primer Obispo de Mar del Plata, Monseñor Enrique Rau. Para conocer más, te invitamos a escuchar la audioguía sobre dicho templo www.turismomardelplata.gob.ar/ASP/SP/audioguias.htm Reducción de Nuestra Señora del Pilar Ubicación: Reserva Natural Municipal de Laguna de los Padres, Ruta 226 km 12, calle Félix de Ayesa s/n. En 1746, los padres jesuitas José Cardiel, español, y Tomás Falkner, inglés, llegaron hasta esta región ubicada sobre la Ruta 226 entre las ciudades de Mar del Plata y Balcarce. Luego, en 1747 el padre Cardiel, fue reemplazado por el padre de origen alemán, Matías Strobel. La Reducción toma su nombre de la estampa de Nuestra Señora del Pilar que trajo el padre Cardiel y que entronizó en la Reducción. Contiene los edificios de la capilla con una pequeña sacristía, el campanario y, al lado, el cementerio. En el altar, la actual imagen de Nuestra Señora del Pilar es un óleo donado por el Alcalde de Zaragoza. Es importante destacar que la reducción actual, es una reproducción de la original que data de 1968.Actualmente, funciona un museo regional con piezas y bibliografía relacionadas con la temática.Capilla Santa CeciliaDirección: Córdoba 1338, barrio La PerlaUn año antes de la constitución de Mar del Plata como pueblo, su fundador Patricio Peralta Ramos, hizo construir una capilla que puso bajo la advocación de Santa Cecilia, virgen y mártir, a la que también nombró Patrona de Mar del Plata. Lo hizo en memoria de su esposa, Cecilia Robles, que había fallecido en 1861 al dar a luz a su decimocuarto hijo. Actualmente, el templo de estilo neoclásico pertenece a la Congregación Hermanas del Huerto, y está integrado al colegio homónimo. Es por esta razón que la capilla no está permanentemente abierta, sino que abre al público para fechas importantes u ocasiones especiales. Un dato curioso es que el altar mayor y los laterales fueron realizados por Peralta Ramos con madera de cajas de whisky, partes de su cama matrimonial y del barco inglés Alice que había encallado frente a la playa. También él se encargó de pintarlos imitando mármol. El frente de la capilla Santa Cecilia fue el mojón referencial para el trazado de las calles de la ciudad. Por estar ubicada en el punto más alto de la loma que lleva su nombre, su torre campanario fue referencia para los navegantes que llegaban al por entonces Puerto de Laguna de los Padres. Ese fue el origen del nombre del accidente topográfico Punta Iglesia. La capilla fue declarada Monumento Histórico Nacional en 1971.Para conocer más, te invitamos a escuchar la audioguía sobre dicha capilla www.turismomardelplata.gob.ar/ASP/SP/audioguias.htmGruta de Nuestra Señora de LourdesDirección: Magallanes 4050, barrio Villa LourdesConstruida en 1937, es réplica de la auténtica ubicada en los Pirineos franceses, y es Bien Patrimonial del municipio de General Pueyrredon. El solar fue donado por Norberto Peralta Ramos, nieto del fundador de la ciudad, a la congregación de las Pequeñas Hermanas de la Divina Providencia. Al ingresar a la Gruta por calle Magallanes, sorprende la belleza del lugar y su vegetación, convirtiéndolo en un lugar ideal para la reflexión. Descubra la bellísima imagen de la Virgen María, obra del escultor Raimundo Catteruccia. A sus pies, se encuentra la escultura de la pequeña campesina Bernadette y, sobre la pared pétrea, las mayólicas representando las apariciones. Allí, podés visitar también la capilla de Nuestra Señora de Belén, el oratorio de San José y la Ciudad de Belén, una maqueta de esa ciudad con juegos de luces y de agua, y personajes que se ponen en movimiento mediante fichas.Gruta Nuestra Señora de Luján – Gruta de los PañuelosUbicación: Barrio Sierra de los Padres, Ruta 226 km 16, cumbre de la sierra, accediendo por la avenida Circuito General San MartínLa sierra de los Padres forma parte del sistema serrano de Tandilia que finaliza bajo el mar en las costas marplatenses. En ese macizo rocoso se entronizó la imagen de Nuestra Señora de Luján en 1982, aunque actualmente no se sabe dónde se halla dicha imagen. La Gruta de los Pañuelos es un lugar de peregrinación donde los creyentes atan un pañuelo a las largas “cadenas” existentes como ofrenda pidiéndole la concepción de un hijo, además de dejar como ofrendas en agradecimiento imágenes de la Virgen, placas y diferentes objetos.En el lugar se percibe una atmósfera especial, incluso al ir aproximándose al mismo. A ello se suma la belleza natural del entorno y la vieja arboleda que lo enmarca, y la cualidad de ser un magnífico punto panorámico.Sinagoga de la Sociedad Unida Israelita Marplatense SUIMDirección: España 1853, Barrio CentroEsta sinagoga se halla dentro del edificio de la SUIM, por lo que no es visible desde la calle. En el interior se destacan la plataforma o Bimá desde donde se lee la Torá a la congregación y se conducen los servicios religiosos; el Arca Sagrada o Arón Kodesh, donde se depositan los rollos de la Torá y la Vela Eterna o Ner Tamid, lámpara colocada delante del Arca, que debe estar permanentemente encendida. Dale play al video y conocé mucho más acerca de este gran atractivo de Turismo Religioso: www.youtube.com/watch?v=Xo39pHgJ9jwMezquita Mar Del PlataDirección: Bolívar 2577, barrio CentroFue inaugurada en 2014, y su construcción financiada con donaciones de musulmanes argentinos y sudafricanos. Es obra del arquitecto Germán Paulo y tiene una superficie de 450 m2, con subsuelo, planta baja, 3 pisos, cúpula y minarete. Como cualquier mezquita cuenta con espacios determinados: un lugar para el rito del lavado del rostro, brazos, pies y manos, el recinto para el ritual a los muertos y por supuesto la sala de oración para los hombres, la cual está alfombrada con un motivo que semeja alfombras individuales de rezo unidas, orientadas hacia la alquibla. En la esquina derecha del salón, el mihrab (nicho) de la alquibla, está orientado hacia La Meca con una precisión prácticamente exacta a pesar de distar a casi 12.100 km. Mirá el video completo en nuestro canal de YouTube para conocer más: www.youtube.com/watch?v=cTy1tmFLBg4Iglesia Ortodoxa Rusa del Patriarcado de MoscúDirección: Borthaburu (421) 5007 esq. Astor Piazzolla (36), barrio AlfarEn 2006 comenzaron las obras sobre el terreno donado por la Municipalidad de General Pueyrredon. Se inauguró en 2013 con las primeras misas según el rito ortodoxo ruso. El templo y la cúpula de cobre acebollada reflejan la arquitectura eclesiástica tradicional de Rusia correspondiente al siglo XII ruso-bizantino, con reminiscencias eclécticas por su color perimetral. Bellos íconos, brillantes y coloridos, decoran el iconostasio y las paredes. El eje del edificio apunta hacia el Este, hacia Moscú.Cuenta con una capilla abierta dedicada a San Nicolás, también conocido como de Bari, el Milagroso o Papá Noel, quien es el santo protector de los marinos y navegantes.Mirá el video completo en nuestro canal de YouTube para conocer más: www.youtube.com/watch?v=DbNvO8OKD7A&t=38sIglesia Ortodoxa Griega: Capilla San Jorge Dirección: Falucho 4456, barrio San JuanFue consagrada en 1993 por el Obispo de Centro y Sudamérica de la Iglesia Ortodoxa Griega, en el primer piso de la sede de la Colectividad Helénica de Mar del Plata. En 1962 comenzó la construcción de la sede de la colectividad, y hasta la consagración de la capilla, los griegos radicados en la ciudad contaban con una pequeña capilla de campaña para oficiar misas, bautismos y casamientos bajo el rito ortodoxo. La construcción estuvo a cargo de empresas marplatenses bajo la normativa ortodoxa, donde la cúpula es lo más importante del templo.

