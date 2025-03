“Horrible”: las reservas para el finde largo no superan el 35% y hay preocupación entre hoteleros

Jesús Osorno, vicepresidente de la asociación que nuclea a los empresarios del sector, aseguró que en otros años “las contrataciones para este finde trepaban al 90%”. “Igual no perdemos la esperanza de que vengan a último momento”, deslizó.

Cuando la cosa no viene tan bien, a Jesús Osorno se le nota mucho. No sólo porque confirma que las reservas no son lo que espera, sino porque usa definiciones más punzantes, menos simpáticas.

En esa línea, este viernes, el vicepresidente de la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos reconoció que las perspectivas para este fin de semana largo “son horribles”, porque hasta el momento las reservas no superan el 35%.

“La verdad es que no la vemos bien, sino que la vemos mal. La verdad es que trabajamos más el otro finde, que no era feriado, que este. En otro años, para esta fecha, no bajábamos del 90%. Y mirá ahora”, deslizó y enseguida admitió que todo el sector esta “preocupado”.

“Puede ser que el programa de Milei sea lindo, que tenga aspectos que se pueden valorar. Pero nosotros no somos la casta y somos los que estamos pagando por ese programa. Sinceramente, no sabemos qué vamos a hacer este año”, subrayó, no sin aclarar que esa incertidumbre motivará pedidos de reunión con el Municipio, con la Provincia y, por supuesto, con Nación.

“Está perfecto bajar la inflación, es necesario. Pero no se puede hacer recortando a la clase media”, analizó el hotelero, que cuestionó que pese a la “baja sostenida de reservas”, “siga intacta la carga impositiva que tiene que pagar el sector”. “La motosierra no llegó todavía al 48% de carga impositiva que pagamos nosotros”, sentenció.

Para cerrar, Osorno se reservó el derecho a la esperanza: “Es lo último que se pierde. Siempre esperamos que el turismo llegue a último momento”.

