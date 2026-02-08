Horror: murió un hombre que salió a bailar, intervino en una discusión y fue brutalmente golpeado en la cabeza

Se trata de un hombre que fue atacado a golpes durante la madrugada cuando separaba a dos mujeres. Llegó al Higa con muerte cerebral y falleció, por lo que el joven de 18 años detenido enfrenta una causa por homicidio.

En horas de la madrugada del domingo, minutos después de las 6.30, un hombre de 30 años que había salido a bailar a un boliche ubicado en la zona dela ruta 88 y calle 132, en Batán, terminó involucrado en una feroz discusión entre dos mujeres. Mientras intentaba separarlas otro sujeto, de 18 años, lo golpeó hasta que se desvaneció en la calle.

El brutal episodio terminó con la vida de la víctima algunos momentos más tarde: a pesar del trabajo de los profesionales médicos del Hospital Interzonal General de Agudos (Higa), a donde fue trasladado bajo un código rojo, los daños en su cabeza fueron tales que no logró sobrepasar las intervenciones y falleció, según confirmaron fuentes del nosocomio a Mi8.

El hombre fue identificado como Lucas Nahuel Larroque, quien llegó al Higa con muerte cerebral luego de recibir golpes de puño y patadas en la cabeza por parte de su victimario: Larroque se encontraba interviniendo en una pelea entre dos mujeres a la salida del boliche bailable cuando el agresor se acercó y comenzó a propinarle golpes. Una vez en el piso, las patadas terminaron por causarle graves daños.

Por su parte, el sujeto fue identificado en el lugar: el titular de la UFI Nº 7, el fiscal Fernando Arévalo, dispuso que se lo notifique en primera instancia por el delito de tentativa de homicidio pero, tras la muerte de Larroque, la carátula cambió a homicidio.

El joven de 18 años fue detenido, al igual que una mujer de 24 años que intervino en la situación entorpeciendo el accionar policial que terminó imputada por resistencia a la autoridad. La fiscalía intenta esclarecer el orden de los hechos a través de videos captados por los testigos. Las cámaras de seguridad de la zona no estaban funcionando tras un corte en el suministro de luz por lo que no fueron relevadas.

En medio de la conmoción que vive Batán y todo General Pueyrredon por el asesinato de Lucas Nahuel Larroque, de 30 años, durante una pelea a la salida de un boliche, trascendieron imágenes escalofriantes captadas por testigos que muestran cómo el homicida le pega una patada brutal cuando la víctima estaba tirada en el piso y con graves heridas, que minutos después le causaron la muerte.

El crimen ocurrió este domingo alrededor de las 6:30 de la mañana en un boliche ubicado en la colectora de laruta 88 y calle 132, en la localidad de Batán. Según el relato de testigos, Larroque intervino en una pelea entre dos mujeres a la salida del establecimiento. De repente, un sujeto de 18 años se acercó y le propinó una golpiza.

Larroque quedó tendido en el piso, con mitad de su cuerpo en la calle y sus piernas sobre la vereda, boca arriba. El agresor, vestido con pantalón y campera negra, escapaba de una mujer que lo perseguía y que pedía que lo pararan. El homicida corrió hacia donde estaba tirado Larroque, totalmente indefenso, y le propinó una fuerte patada en la cabeza.

La víctima fue trasladada bajo código rojo al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa), con muerte cerebral. Los médicos intentaron reanimarlo, pero no lo lograron. Larroque falleció en el nosocomio.

El sujeto que lo golpeó fue capturado e identificado en el lugar y el titular de la UFI Nº 7, el fiscal Fernando Arévalo, ordenó que se lo notifique en primera instancia por el delito de «tentativa de homicidio». Tras la confirmación de la muerte de Larroque, la calificación legal de la causa cambió a «homicidio».

Ahora, la fiscalía intenta esclarecer el orden de los hechos a través de videos captados por los testigos. Las cámaras de seguridad de la zona no funcionaban en ese momento debido a un corte en el suministro de luz, por lo que no fueron relevadas.

El cuerpo de Larroque será trasladado a la morgue judicial para que se le realice la autopsia hoy a las 15. Restará que la Policía Científica aporte sus pericias y las autoridades judiciales validen los testimonios de los testigos para definir el destino del agresor.

