Hoteleros tuvieron una primera semana de enero «aceptable» y esperan que la segunda «sea mejor»

«Mar del Plata es un imán», dijo Eduardo Palena, vicepresidente segundo de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica (Aehg), para graficar la razón por la que cientos de miles de turistas eligieron la ciudad para comenzar el 2025. «Había preocupación por las pocas reservas pero fue mejorando y el balance de la primera semana es aceptable», especificó.

«La gente este año viene sin reservas, a último momento. Los hoteles de mayor categoría vienen trabajando bien, pero a los más chicos se les está complicando un poco más. A partir del 15 de enero va a mejorar, históricamente es así, la segunda quincena de enero siempre es mejor», vaticinó el referente del sector.

En tanto, el clima fue un factor clave para que la primera semana del año sea «aceptable»: el frío fue sostenido desde el 31 de diciembre pasado en adelante, por lo que el turismo de toda la provincia de Buenos Aires evitó visitar la ciudad. «La gente mira mucho el clima, están cerca y eso define si agarrar el coche y venir», explicó Palena.

«Fue un año muy duro, teníamos expectativa pero también mucha incertidumbre: los costos a nosotros no nos bajaron y nos acomodamos al mercado, pero las tarifas nos quedan bajas y para los huéspedes son altas», dijo sobre los valores y sentenció, ante la inevitable comparación: «Brasil no me preocupa, es mucha propaganda y nunca comparan las mismas cosas. Tiene playas lindas, si, pero miras la ciudad de Mar del Plata y es muy superior con su naturaleza, gastronomía, cultura, teatros».

«Una cosa es la playa, otra una ciudad turística: Mar del Plata supera a Brasil, es un imán, siempre le gustó a la gente por todo lo que tiene», finalizó.

Fuente: MI8

