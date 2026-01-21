Hoy, Día del Abrazo: un gesto simple que une, contiene y sana

Cada 21 de enero se celebra el Día Internacional del Abrazo, una fecha que invita a revalorizar uno de los gestos más simples y poderosos del ser humano: el contacto físico como forma de afecto, contención y empatía.

El abrazo es una de las expresiones más universales del cariño. No necesita palabras, no distingue edades ni culturas y, en apenas unos segundos, puede transmitir amor, alivio, compañía y comprensión. Por eso, cada 21 de enero se celebra el Día Internacional del Abrazo, una jornada pensada para recordar la importancia de ese contacto humano que tantas veces damos por sentado.

La iniciativa surgió en 1986 en Estados Unidos, impulsada por el reverendo Kevin Zaborney, quien notó que durante el invierno muchas personas atravesaban momentos de soledad y tristeza. Propuso entonces una fecha dedicada a fomentar el afecto, la cercanía y el vínculo entre las personas, con un gesto tan sencillo como poderoso.

Desde el punto de vista emocional, un abrazo es mucho más que un saludo. Estudios científicos señalan que el contacto físico libera oxitocina, conocida como la «hormona del amor», que ayuda a reducir el estrés, la ansiedad y la sensación de soledad. También fortalece los lazos afectivos, mejora el estado de ánimo y genera una sensación inmediata de bienestar.

En tiempos donde la virtualidad gana cada vez más espacio y las relaciones humanas suelen mediarse por una pantalla, el abrazo recupera un valor especial. Es una forma de presencia real, de acompañamiento silencioso, de decir «estoy acá» sin necesidad de hablar.

El Día del Abrazo no busca grandes celebraciones, sino algo mucho más simple: animarse a abrazar más. A la familia, a los amigos, a quienes atraviesan un momento difícil, o incluso a quienes hace tiempo no reciben un gesto de afecto. Porque a veces, un abrazo llega donde no alcanzan las palabras.

Fuente: LU9

