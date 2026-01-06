Hubo acuerdo con concesionarios y cerraron paritaria los guardavidas de unidades privadas

Los guardavidas que permanecen bajo la órbita de concesionarios privados también alcanzaron acuerdo en su negociación paritaria y, tras las manifestaciones ruidosas que con sus gremios encabezaron hace dos semanas, aseguraron un desarrollo de temporada de verano sin riesgo de conflictos por reclamo de haberes.

Las partes, que mantenían una tensa discusión, encontraron punto de consenso en un aumento salarial del 36% con respecto a los salarios percibidos durante la última temporada de verano.

El planteo sindical era insistente en que el ajuste que se consiguiera aplicar a partir de este arranque de verano tuviera como referencia y atendiera el ritmo acumulado de inflación para no perder poder adquisitivo en el sector.

Las negociaciones se desarrollaron con participación del Sindicato de Guardavidas y Afines de Mar del Plata y la Unión de Guardavidas Agremiados (UGA). Sus referentes se sentaron en la mesa de negociaciones con directivos de la Cámara de Empresarios de Balnearios y Restaurantes y Afines (Cebra), que integran concesionarios de unidades fiscales de la costa de General Pueyrredon.

La demora en llegar a esta instancia de acuerdo había tensado la relación y llevó a que ambos gremios convocaran a una movilización que resultó multitudinaria. Se desarrolló por los paradores de Playa Grande y recogió el acompañamiento de los bañistas, con aplausos al paso.

“Este avance es consecuencia del compromiso, la unidad y la involucración de los trabajadores y trabajadoras, y demuestra que la defensa de los derechos laborales se construye de manera colectiva”, expresó Néstor Nardone, histórico líder del Sindicato de Guardavidas y Afines.

El dirigente también valoró el acompañamiento durante las medidas de fuerza que se llevaron adelante en las últimas semanas. “Queremos reconocer especialmente a quienes se hicieron presentes en la marcha y acompañaron con su voz y su presencia, así como a los compañeros y compañeras que colaboraron colocando las banderas, un gesto clave para visibilizar el reclamo y fortalecer la lucha del colectivo de guardavidas”, señaló.

Fuente: Ahora Mar del Plata

Comentarios

comentarios