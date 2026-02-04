Identificaron al hombre que fue hallado muerto con las manos atadas, desnudo y amordazado

Se trata de Víctor Pohl, quien vivía solo y tenía tres hijos. Todo indica que la víctima conocía al asesino.

El hombre de unos 60 años que fue asesinado en una vivienda del barrio Los Pinares, fue identificado como Víctor Pohl. Tenía tres hijos y vivía solo.

El cuerpo de Pohl fue hallado hoy a media mañana por unos albañiles que estaban trabajando en otra vivienda emplazada en el mismo terreno emplazado en General Pirán al 500, a pocos metros de la esquina con Florísbelo Acosta. Cuando ingresó la policía descubrieron que la víctima se encontraba desnudo con las manos atadas y la boca tapada con conta aisladora.

Leandro Arévalo, fiscal a cargo e la causa, informó desde el lugar de los hechos, que Pohl pudo haber sido asesinado entre ayer a la noche y hoy a la madrugada. Si bien no había signos de un gran desorden en la casa, falta el celular de la víctima y no se descarta un posible robo.

Policía científica trabaja en el lugar.

En ese sentido, la persona que ingresó a la vivienda lo hizo con la anuencia del dueño de casa porque no hay ningún ingreso violentado. Por otro lado, el cuerpo no tiene heridas visibles por lo que se especula que la causa de la muerte fue por asfixia.

Pohl trabajaba en la Villa Marista y vivía solo desde que se había divorciado de su última pareja. Tenía tres hijos que lo visitaban asiduamente.

Policía científica trabajó en el lugar con el objetivo de hallar algún rastro que permita dar con el o los responsables. Por su parte, el fiscal Arévalo, quien caratuló el hecho como homicidio, analiza algunas cámaras seguridad de la zona para ver si logran aportar algún dato.

Fuente: MI8

