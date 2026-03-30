Identificaron al motociclista que murió en un choque en la bajada de la Base Naval

Se trata de Luciano Gustavo Salvini, de 39 años. El chofer del colectivo de la línea 221 fue imputado por el delito de homicidio culposo.

Identificaron al hombre que murió hoy a la mañana durante un trágico accidente ocurrido en la entrada de la Base Naval. Se trata de Luciano Salvini de 39 años, quien perdió la vida tras chocar con un colectivo y ser arrollado por un auto.

El fatal accidente se produjo hoy minutos después de las 10 de la mañana cuando Salvini quien conducía una moto Honda Twister 200 por Patricio Peralta Ramos en dirección al centro, intentó pasar a un auto y chocó con un colectivo de la línea 221 que circulaba en sentido contrario por la misma avenida.

Producto del impacto, el motociclista cayó sobre el asfalto y un Renault Clio, conducido por una mujer de 46 años que circulaba detrás de la moto lo arrolló. Una ambulancia del SAME llegó al lugar, pero el personal médico confirmó el fallecimiento de Salvini, quien a simple vista tenía lesiones muy graves.

El fiscal de Delitos Culposos, Germán Vera Tapia, llegó hasta el lugar y el chofer de la unidad de la línea 221 quedó imputado por el delito de homicidio culposo.

Fuente: MI8

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