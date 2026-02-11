Incidentes frente al Congreso durante la marcha contra la reforma laboral: balas de goma, gases y detenidos

La situación empeoró pasadas las 15, cuando un grupo reducido de personas avanzó hacia el vallado dispuesto sobre la avenida Rivadavia y comenzó un intercambio con el cordón policial.

La movilización convocada frente al Congreso en rechazo a la reforma laboral que se debate en el Senado derivó en incidentes durante la tarde, con enfrentamientos entre un grupo de manifestantes y las fuerzas de seguridad. Hasta el momento, se reportaron al menos dos detenidos y efectivos heridos.

La protesta había comenzado de manera pacífica y con una importante concentración desde las 14.30, en paralelo al tratamiento legislativo del proyecto. Sin embargo, pasadas las 15, la situación comenzó a tensarse cuando un grupo reducido de personas avanzó hacia el vallado dispuesto sobre la avenida Rivadavia y comenzó un intercambio con el cordón policial.

Escalada de tensión y operativo de seguridad

Según pudo verse en las imágenes registradas en el lugar, algunos manifestantes arrojaron piedras y otros objetos contra el vallado, mientras que las fuerzas de seguridad respondieron con disparos de balas de goma, gases lacrimógenos y la intervención de camiones hidrantes para dispersar a los presentes.

Con el correr de los minutos, la confrontación se intensificó. Se registraron lanzamientos de botellas y bengalas, y en algunos sectores se observaron intentos de remover vallas del operativo. También hubo focos de fuego que fueron apagados por los hidrantes.

Incidentes entre la policía y manifestantes durante la marcha en rechazo a la reforma laboral. Mariano Fuchila

Las autoridades confirmaron que hay al menos cinco manifestantes detenidos y varios efectivos de las fuerzas federales con heridas, en medio de un operativo que se mantiene activo en los alrededores del Palacio Legislativo.

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, sostuvo que se están analizando imágenes para identificar a quienes participaron de los disturbios y que se solicitaron las autorizaciones judiciales correspondientes. Además, afirmó que hay tres efectivos de Gendarmería Nacional heridos, y uno de la Policía Federal.

Una movilización en rechazo a la reforma

La convocatoria sindical se realizó en oposición a los cambios que el proyecto introduce en el régimen laboral. Entre los puntos cuestionados por las centrales obreras figuran la ampliación del período de prueba, modificaciones en los esquemas de indemnización, la promoción de fondos de cese laboral y la flexibilización de convenios colectivos.

La conducción cegetista optó por no convocar a un paro general, aunque impulsó un cese de actividades desde las 13. La movilización forma parte de una serie de jornadas de protesta que ya tuvieron réplicas en otras ciudades como Córdoba y Rosario.

En materia de transporte, el Ministerio de Capital Humano dictó la conciliación obligatoria en el conflicto con la UTA, lo que permitió el funcionamiento de los colectivos. Sin embargo, hubo afectaciones en otros servicios: los Metrodelegados anunciaron la suspensión del subte y el premetro desde las 21, y gremios aeronáuticos anticiparon demoras y cancelaciones de vuelos.

Mientras el Senado continúa el debate dentro del recinto, en las calles el clima se mantiene tenso, con un fuerte despliegue de seguridad y sectores de la movilización que permanecen concentrados en las inmediaciones del Congreso.

Fuente: Ámbito

