“INCONSULTA E ILEGAL”; DURA ACUSACIÓN DE MARTILLEROS DE LA PROVINCIA A LA DECISIÓN DEL MUNICIPIO DE ENTREGAR LAS SUBASTAS AL BANCO CIUDAD

En conferencia de prensa previa al inicio del Congreso Inmobiliario 2024 que se está llevado a cabo en el Centro Cultural Estación Sur, en Paseo Aldrey, los titulares de los Colegios de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires (Martilleros BA), Luis Eusebio Colao, y departamental local Guillermo Oscar Rossi, adelantaron que iniciarán acciones legales contra la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon por las subastas de los terrenos de la ex Villa de Paso otorgadas al Banco Ciudad. “en una decisión inconsulta e ilegal”.

En primer lugar Colao comentó que en este Congreso “vamos a reunir a 600 profesionales de toda la provincia, lo vamos a transmitir por streaming, o sea que va a haber miles también de martilleros y corredores públicos que vamos a estar capacitándonos, ya que el tema central nuestro hoy es la capacitación, las nuevas tecnologías, y actualizarnos los profesionales en lo que es nuestra actividad.

Luego subrayó que “ahora, estando en Mar del Plata hay temas que no podemos soslayar que hacen a la cotidianeidad de nuestros colegas, que nos afecta a todos, y son las subastas ilegales que está llevando por delante el Municipio, Para nosotros es claramente ilegal, porque hay una ordenanza que no se cumple y fue revocada por un decreto del Intendente que modifica una ordenanza que tiene más de 60 años por el supuesto de una mejora que iba a venir a través de hacer en una plataforma la subasta, Esto ha quedado desvirtuado porque fue un fracaso. No vendieron lo que tenían que vender, no obtuvieron los precios que tenían que sacar, y sacaron del ámbito de la provincia de Buenos Aires y del ámbito de los profesionales martilleros de esta ciudad, la subasta

Y cuando decimos los martilleros de Mar del Plata, estamos hablando de más mil profesionales que dan trabajo en forma directa e indirecta a más de 20.000 familias de Mar del Plata. O sea, el Intendente Montenegro está afectando a más de 20.000 familias de Mar del Plata y menospreciando y menoscabando nuestra actividad.

Ya pedimos una reunión y Montenegro no nos atendió; hemos hecho la presentación en ámbito municipal, que es el administrativo y es el primer paso que hay que dar y ahora vamos a la justicia”, apuntó.

Por su parte, Rossi señaló: “por las franquicias venimos trabajando hace mucho tiempo, hay 114 causas disciplinarias, están en los Juzgados en lo contencioso administrativo y en la Suprema Corte de Justicia; tenemos 30 sentencias firmes y hay una clara competencia desleal. Acá una vez más pedimos el cumplimiento de las ordenanzas que se han dictado en 2020 en todo este departamento judicial sobre la publicidad ilegal que hay en la vía pública. Nosotros en nuestras oficinas tenemos que tener empleados en regla, con normas que establece el Ministerio y mientras tanto las franquicias tienen hoy entre 140 y 150 agentes que realizan las ventas, Es un tema muy grave pero venimos trabajando hace tiempo y le venimos pidiendo a la Municipalidad en cada evento, en cada situación que se genera, la prohibición de esta propaganda que la comuna lo está permitiendo

Por último agradeció “la presencia de todos los presidentes de los Colegios colegas que nos acompañan y el aporte y toda la fuerza que nos da el Colegio de la provincia apoyándonos en esta lucha”.

Asimismo ambos presidentes coincidieron en que si la costa quiere tener una buena temporada, tiene que tener buenos precios para poder competir con los que hoy desde el exterior parecen que resultan atractivos y finalmente advirtieron, como siempre, que “aparece la temporada de los vivos que hacen negocio a través de supuestas plataformas o demás, donde se quedan con la reserva de la gente y no se sabe quién está atrás. Nuevamente sostenemos que un profesional inmobiliario es el que le va a dar la seguridad”.

Durante las dos jornadas, los asistentes participarán de diversas conferencias en las que destacados especialistas abordarán temas de actualidad e interés para el sector. Este Congreso ha sido declarado de Interés Legislativo por la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires

