Inestable, con chaparrones: así estará el clima este miércoles 25 de febrero en Mar del Plata

El clima en Mar del Plata este miércoles 25 de febrero tendrá mínima de 16 y máxima de 20 grados. El SMN prevé tormentas y ráfagas de hasta 50 km/h.

El clima en Mar del Plata este miércoles 25 de febrero estará marcado por la inestabilidad. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con tormentas y chaparrones a lo largo del día, temperaturas moderadas y fuerte presencia de viento sur.

La mínima prevista es de 16 grados y la máxima alcanzará los 20. El cielo permanecerá mayormente cubierto, con probabilidad de precipitaciones desde la mañana y durante buena parte de la tarde. No se descartan mejoras temporarias, aunque el panorama general será inestable.

El viento será otro de los protagonistas de la jornada. Soplará del sector sur con intensidad y se esperan ráfagas que pueden alcanzar los 50 kilómetros por hora. Esa circulación de aire contribuirá a mantener las temperaturas contenidas y reforzará la sensación térmica fresca, especialmente en zonas costeras.

La jornada llega luego de un martes complejo desde el punto de vista meteorológico. Ayer rigió un alerta amarillo por intenso viento en la ciudad. Las ráfagas alcanzaron los 70 kilómetros por hora y provocaron algunos inconvenientes. Se registraron caídas de árboles y ramas de gran porte en distintos barrios, lo que obligó a intervenciones de personal municipal y de Defensa Civil.

Si bien este miércoles continuará el tiempo inestable, el pronóstico anticipa una mejora gradual hacia el jueves. Para mañana se espera un descenso en la probabilidad de lluvias y una recuperación paulatina de las condiciones.

De cara al fin de semana, el panorama resulta más alentador. Los modelos indican que volverán las temperaturas de verano, con máximas que superarán los 25 grados. El cielo se presentará con menor nubosidad y sin lluvias significativas, lo que permitirá disfrutar de jornadas más estables en la ciudad.

