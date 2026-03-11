INIDEP recuperó una boya oceanográfica con tres años de datos científicos

El Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) recuperó una boya oceanográfica que había quedado a la deriva en el talud continental y que contiene información científica acumulada durante tres años, considerada de gran valor para el estudio de las condiciones oceanográficas del Atlántico Sur llevadas a cabo por el Proyecto South Atlantic Meridional Overturning Circulation (SAMOC),del que participan varios países.

El operativo se realizó tras una solicitud de colaboración del Servicio de Hidrografía Naval (SHN), luego de que la boya —que se encontraba fondeada para la recolección de datos— se desprendiera por causas que aún se desconocen y comenzara a desplazarse con las corrientes marinas.

Ante esta situación, el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero dispuso el alistamiento del Buque de Investigación Pesquera Oceanográfica (BIPO) Mar Argentino, que zarpó menos de 24 horas después de recibida la solicitud para llevar adelante la tarea de localización y recuperación del instrumental.

Durante la operación, la tripulación logró establecer contacto con la boya y recuperar tanto el dispositivo principal como varios sensores asociados a la línea de fondeo, los cuales ya se encuentran a bordo del buque para su resguardo y posterior análisis.

El BIPO Mar Argentino es una embarcación de investigación pesquera y oceanográfica de 36 metros de eslora equipada con laboratorios y tecnología especializada para el estudio de los ecosistemas marinos, lo que le permite desarrollar diversas tareas científicas y operativas en el mar.

Cabe destacar el rápido despliegue del buque y el trabajo coordinado entre las instituciones involucradas, que permitió recuperar un equipo de gran importancia científica y preservar la información recolectada durante años de mediciones en el mar.

Fuente: INIDEP

Comentarios

comentarios