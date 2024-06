Jorge Lanata fue internado en el Hospital Italiano: los motivos

El periodista Jorge Lanata se encuentra internado en el Hospital Italiano de la ciudad de Buenos Aires, luego de sufrir un inconveniente de salud el viernes 14 de junio. Es paciente de riesgo y viene de una internación en abril, donde tuvo una dificultad respiratoria; además del mes que pasó internado en la misma clínica el año pasado, a raíz de una infección urinaria bacteriana.

Su esposa, Elba Marcovecchio, aseguró que Lanata se encuentra bien, con la esperanza de que le den el alta el sábado, según las declaraciones que brindó al medio Teleshow.

»Esta mañana se fue a hacer una resonancia al Italiano. Le tuvieron que poner anestesia, se demoró más de lo previsto en la resonancia por un pequeño susto que pasaron, pero está todo en orden”, informó la periodista Marcela Tauro. Y además, agregó: “Hoy se tomó el día para hacerse esta resonancia, no estuvo en la radio. Tengo entendido que estaba programado, pero tuvo un pequeño sustito en el medio y la operación se demoró más de la cuenta”, en el programa Intrusos.

Los problemas de salud de Jorge Lanata

El periodista viene de un largo tiempo luchando contra diversos temas de salud, entre ellos el mes que pasó internado en la misma clínica que se encuentra en la jornada del viernes, donde sufrió una infección urinaria bacteriana. Luego de superarlo, el mismo se encargó de relatar los días que vivió allí.

»Tengo 63 años, menos un mes. Se me perdió un mes. Estuve un mes en terapia intensiva, dos veces intubado y, realmente de ese mes, es impresionante lo que pasa, no me acuerdo nada. O mejor dicho, me acuerdo sueños. En el tiempo de acá afuera, esos sueños significaron un mes, pero en realidad no lo sé. Pueden haber sido minutos o días, mi cuerpo estaba acá, mi cabeza no. Es un mes que nunca voy a recuperar», detalló.

»Yo me di cuenta después que pude no haber vuelto. No sé por qué volví. Hoy podría haber acá una película o un programa homenaje y chau. Es cierto que el mundo gira sin nosotros. Y entonces, ¿cómo vivir?», se había planteado.

Y finalizó con una reflexión: »Saben que, no sé. Imagínense que ahora todo se termina, ahora. Traten de vivir sin arrepentirse, de lo que no hicieron, de lo que no pudieron, de lo que dejaron atrás. Creemos que sí, pero no hay tiempo. En cualquier momento, una vida te puede robar un mes o más».

El video que preocupó a todos por la salud de Jorge Lanata

A principio del año, apareció un video de Jorge Lanata que preocupó a todos y fue comentado por los usuarios de las redes. Tanto en Twitter como en TikTok, un clip del periodista en pleno programa de radio en el cual parece luchar por mantenerse despierto, alertó sobre su estado de salud. Pero luego, el propio Lanata aclaró la situación en una entrevista concedida a LAM (América), donde se ocupó de desestimar las especulaciones sobre su presente y sugiriendo que el material difundido podría haber sido editado de manera malintencionada.

“Todo el mundo dice ‘cuiden a Lanata, qué le pasa a Lanata’, contame vos”, señaló Ángel de Brito sobre las voces que se alzaron al momento de viralizarse esas imágenes, ante lo que sin dudar, Jorge indicó: “Me encanta porque el video apareció por todos los medios K juntos. Los medios K desearon que me muriera hasta hoy y ahora se preocupan por mí, son divinos los tipos”.

Sobre la verdad de las imágenes remarcó: “Yo creo que está editado. Yo no recuerdo un periodo tan grande de estar dormido en el programa. Que yo me he quedado escuchando con ojos cerrados, probablemente, pero eso no es estar dormido. Por una cuestión de tiempo, no puedo estar dormido, tengo que estar hablando, sino salta”.

Fuente:Ámbito

