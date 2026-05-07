La trampa del estrecho de Ormuz: por qué Donald Trump necesita cerrar rápido la crisis con Irán

El conflicto dejó de ser únicamente militar. La presión sobre los mercados, el riesgo energético global y la creciente intervención de China y Rusia explican la urgencia de Washington por alcanzar una salida negociada con Teherán.

La obsesión y el apuro de Donald Trump por cerrar un acuerdo con Irán ya no responden al objetivo de ganar una guerra. Responden a algo mucho más urgente: evitar que la guerra empiece a destruirle la presidencia.

Detrás de las amenazas, los ultimátums y la retórica de fuerza, la Casa Blanca enfrenta un desafío considerablemente mayor que Irán: petróleo disparado, mercados nerviosos, riesgo inflacionario, presión electoral y la creciente intervención de China y Rusia alrededor del conflicto. Esa combinación explica la verdadera urgencia de Washington.

Durante semanas, la Casa Blanca intentó instalar la idea de una victoria rápida. Trump habló de “Furia Épica” como si se tratara de una operación capaz de doblegar a Teherán en cuestión de días. Pero el problema de las guerras modernas es que ya no hace falta derrotar militarmente a una superpotencia para dañarla. A veces alcanza con convertir sus vulnerabilidades en un problema para el mundo entero. Eso hizo Irán.

No derrotó militarmente a Estados Unidos. Pero consiguió algo quizá más peligroso para Washington: transformar el estrecho de Ormuz en una palanca geopolítica global.

Por Ormuz circula cerca del 20 por ciento del petróleo marítimo mundial. Cuando Irán comenzó a restringir el tránsito, atacar buques y convertir el Golfo en una zona de alto riesgo, el conflicto dejó de ser regional. Empezó a golpear la inflación, las cadenas logísticas, los mercados financieros, los precios del combustible y las expectativas de crecimiento global.

La guerra empezó a medirse en dólares por barril. Y para un presidente estadounidense que enfrenta elecciones legislativas en noviembre, una escalada del petróleo y del costo de vida puede convertirse en un problema electoral devastador. Trump puede tolerar una guerra lejana. Lo que no puede tolerar es que el conflicto empiece a golpear el bolsillo de los estadounidenses.

La Casa Blanca entendió rápidamente que la confrontación comenzaba a producir exactamente lo contrario de lo que el presidente había prometido: incertidumbre económica, nerviosismo financiero y temor inflacionario. El Brent superó los 110 dólares y el precio del combustible volvió a convertirse en una amenaza doméstica.

Por eso el discurso estadounidense empezó a cambiar. En pocos días, la administración pasó de hablar de ofensiva militar a hablar de “escaramuzas”, “protección marítima” y “desescalada”. Tanto Trump como el secretario de Estado Marco Rubio y el secretario de Defensa Pete Hegseth comenzaron a repetir casi obsesivamente la misma idea: la guerra terminó, el alto el fuego sigue vigente, nadie quiere una escalada.

El mensaje no estaba dirigido a Teherán. Estaba dirigido a Wall Street y al consumidor estadounidense. La prioridad dejó de ser humillar a Irán. La prioridad pasó a ser estabilizar el mercado energético.

Y eso explica la aparente contradicción del republicano: amenaza con “bombardeos mucho mayores” mientras simultáneamente presiona para alcanzar un acuerdo. No es incoherencia. Es coerción negociadora.

Trump intenta construir una salida donde pueda presentarse al mismo tiempo como hombre fuerte y como pacificador. Necesita ambas cosas. Necesita exhibir capacidad de intimidación frente a Irán, pero también control de la situación frente a los mercados.

Porque la verdadera pesadilla de la Casa Blanca no es Teherán. Es una combinación de petróleo caro, inflación persistente y caída del consumo interno. Y hay otro problema central: Estados Unidos descubrió que abrir Ormuz militarmente es muchísimo más difícil de lo que imaginó.

La operación “Proyecto Libertad”, diseñada para escoltar barcos y reactivar parcialmente la navegación, terminó mostrando precisamente lo contrario: que Irán conserva capacidad real de interrupción. Incluso sin destruir flotas estadounidenses, puede volver económicamente inviable el tránsito marítimo. Puede hostigar, minar y volver impredecible la circulación comercial en el Golfo. Y en geopolítica energética, la incertidumbre vale oro. Por eso cada rumor de negociación hace caer el petróleo y subir las bolsas.

El estrecho de Ormuz quedó en el centro de la crisis por su impacto sobre el petróleo, los mercados y la disputa geopolítica global. CENTCOM

Los mercados entendieron algo que la Casa Blanca tardó semanas en admitir: que el país necesita un acuerdo más de lo que quiere reconocer públicamente.

Incluso Rafael Grossi, director del OIEA, lo insinuó con crudeza al definir Ormuz como “el cisne negro” de la guerra. Porque el cierre parcial del estrecho alteró el orden de prioridades occidentales: primero hay que estabilizar la economía global, después se discutirá el resto. Y eso representa, paradójicamente, una pequeña victoria estratégica para Irán.

Fuente: Ámbito

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