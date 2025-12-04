Jóvenes marplatenses se destacaron en Rosario con productos que ya son un éxito nacional

Dos jóvenes emprendedores marplatenses, Tomás y Micaela, sobresalieron en la reciente Expo Deco & Espacios, realizada el 29 y 30 de noviembre en el Hotel Innovo de Rosario, con producción general de Carina Badino & Asoc.. Su participación no solo llamó la atención por la calidad de los productos que llevaron, sino también por la historia que hay detrás del proyecto que hoy crece a paso firme en todo el país.

Lo que comenzó como una idea entre hermanos se convirtió, en apenas seis meses, en un emprendimiento joven que revolucionó la forma de organizar el hogar. La propuesta se basa en productos funcionales, estéticos y accesibles, pensados para mejorar la vida cotidiana a través del orden. La tienda funciona 100% de manera online y realiza envíos a cada rincón del país, lo que permitió que sus creaciones lleguen a hogares de distintas provincias, ganando reconocimiento y fidelidad entre quienes buscan soluciones prácticas y modernas.

Pero más allá del éxito comercial, lo que hizo que su participación en Rosario se volviera inolvidable fue la historia que los acompaña. Con solo 20 años, Tomás es el motor del proyecto. Es un joven con una energía emprendedora poco común, decidido a crear algo propio, a crecer y a aprender en el camino. A su lado está su hermana Micaela, de 25 años, quien se convirtió en su sostén emocional, su guía diaria y su compañera en cada nuevo desafío. La unión, la confianza mutua y la sensibilidad con la que trabajan son parte esencial de lo que transmiten.

Durante la presentación en Expo Deco & Espacios, Tomás compartió su recorrido personal y profesional. Su relato, sincero y cargado de emoción, logró conmover al público. Habló de los inicios, de la decisión de emprender a pesar de la incertidumbre, de las pruebas, del aprendizaje constante y del apoyo incondicional de su hermana. Para muchos de los presentes, fue una muestra inspiradora de lo que significa apostar por un sueño en plena juventud.

La dupla trabaja de forma cercana con su comunidad de clientes. Responden consultas de manera personalizada, prueban cada producto, ajustan detalles y escuchan activamente las necesidades del público. Ese vínculo, sumado al profesionalismo con el que administran su tienda online, explica por qué sus productos se transformaron tan rápido en un fenómeno de ventas.

Su paso por Rosario dejó una impresión clara: están construyendo un camino que recién empieza, pero con un propósito firme y auténtico. No solo se destacaron por lo que ofrecen, sino por la historia humana, humilde y profundamente motivadora que los sostiene.

La experiencia de Tomás y Micaela recuerda que emprender es un acto de valentía. Que las ideas, cuando se trabajan con constancia y corazón, pueden abrir puertas impensadas. Y que los jóvenes no solo tienen lugar en el mundo emprendedor: lo están transformando. Su mensaje para otros jóvenes es simple pero poderoso: “si tenés un sueño, empezá. Lo demás se construye paso a paso”.

