JULIO CHÁVEZ FUE HOMENAJEADO EN EL TEATRO TRONADOR BNA

Julio Chávez fue homenajeado este viernes por iniciativa de Marcelo González en el Teatro Tronador BNA – donde se encuentra actualmente protagonizando “La Ballena – mediante el bautismo de uno de los palcos de esta emblemática sala con su nombre.

Esta distinción se suma al reconocimiento que el Teatro Tronador BNA le rinde a través del nombramiento de sus palcos a grandes figuras de nuestra colonia artística: Mirtha Legrand, Susana Giménez, Guillermo Francella, Graciela Borges y Modesto Bori (en memoria del abuelo de Gabriel Goity).

Luego del descubrimiento de la placa del palco que cuenta con una rosa de la paz, que fue realizada por el orfebre Juan Carlos Pallorls, Julio Chávez señaló: «Me siento muy agradecido por la sala, por la experiencia y por este mes tan hermoso» y resaltó: «El pudor que me da esta situación legitima este gran espacio».

Por su parte, González agregó: “ Hoy tenemos el orgullo de tener a Julio en la sala, le propusimos tener su nombre eterno y lo aceptó con placer y con gusto. Estamos presentando el nuevo palco de Julio Chávez».

SOBRE LA BALLENA

La exitosa obra “La Ballena”, protagonizada por Julio Chávez y la dirección de Ricky Pashkus, dio su presente en la temporada veraniega de Mar del Plata con éxito durante todo el mes de enero.

La misma, que es reconocida mundialmente e inspiró la película por la que Brendan Fraser ganó un Oscar, se presentó todos los viernes y sábados del primer mes del año a las 21 horas en el Teatro Tronador (Santiago del Estero 1746) donde turistas y locales disfrutaron de una exquisita pieza teatral.

Vale mencionar que el elenco se completa con Laura Oliva, Máximo Meyer, Manuela Yantorno y Cecilia Cambiaso.

Además, esta excelentísima obra fue elogiada por el público y la crítica por su profundidad y le dio a Julio Chávez y Laura Oliva la nominación en los premios ACE (Asociación de Cronistas del Espectáculo).

Luego de su paso por Mar del Plata el elenco llegará en febrero a la provincia de Córdoba viernes a domingo en la sala municipal de calle Rivadavia.

