Juzgado de Paz de Balcarce: Otro caso en estudio de Covid 19

El juez Crotto confirmó al sindicato que una persona manifestó síntomas compatibles con el Covid 19 y se le practicó un hisopado. La AJB reclamó el cierre, limpieza y desinfección total del inmueble.

Sin perjuicio de las medidas preventivas dispuestas por la delegación de Sanidad, el sindicato solicitó al Dr. Sebastián Martínez, a cargo de la Dirección de la Justicia de Paz Letrada, que se proceda al cierre preventivo, la limpieza general de la sede y la desinfección completa del edificio , tarea que corresponde asumir a una empresa especializada y que debe ser contratada a tales efectos. Además se solicitó el aislamiento de empleadxs, perito y funcionarixs hasta tanto se confirme o se descarte el diagnóstico presunto de Covid 19.

Cabe mencionar que en la visita que realizó el sindicato a la mencionada dependencia cuando por disposición de la Corte se habilitó el funcionamiento regular, le recomendamos al titular que estableciera dos grupos de trabajo que fueran alternando por semana o cada quince días, situación prevista en el Protocolo General de Actuación para la Prevención del Covid 19, punto 8 inc. C. ; a los efectos de evitar aglomeraciones en la dependencia y a su vez si alguien manifestaba síntomas de la enfermedad y era necesario aislar a un grupo, el juzgado podría seguir trabajando con el segundo grupo una vez desinfectada la sede. Lamentablemente, el juez no tuvo en consideración esta opción y ahora es la jueza de Paz de Mar Chiquita quien debe asumir la responsabilidad jurisdiccional, a 68 km de la sede del juzgado, con el consiguiente perjuicio para el pueblo de Balcarce.

Fuente: ajudicialmdp.org.ar

Comentarios

comentarios