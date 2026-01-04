KE PERSONAJES LLEGA ESTE VERANO A MAR DEL PLATA

El grupo comandado por Emanuel Noir se presentará el jueves 22 de enero en Bendu Arena, el espacio ubicado en avenida de los Trabajadores y Juan B. Justo, en el predio de la ex Manzana de los Circos. Las entradas se encuentran disponibles a través de articket.com.ar -show apto + 7 años.



La llegada de Ke Personajes a la ciudad fue confirmada por el productor Fabio Donoso, quien celebró el anuncio a través de sus redes sociales: “Llega Ke Personajes a Mar del Plata, qué más se puede decir. Vení a ser parte de esta experiencia, un show plagado de éxitos y una puesta en escena única, como ellos saben hacerlo”.

Este recital será el octavo show confirmado en Bendu Arena para la temporada 2026 y representa una nueva apuesta del productor, quien ya logró una convocatoria masiva en 2025 cuando la banda realizó dos funciones en el Estadio Polideportivo. Ahora, Ke Personajes vuelve a elegir Mar del Plata para sumar una nueva fecha a su recorrido nacional.

Ke Personajes es una banda de cumbia argentina formada en 2016 en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, por un grupo de amigos unidos por la pasión por la música. Lo que comenzó como un proyecto local se transformó en un fenómeno global que renovó la escena musical con un estilo contagioso, fusionando la cumbia tradicional con elementos de otros géneros y logrando conectar con públicos de distintas edades y culturas.

Al frente del grupo se encuentra Emanuel Noir, un cantante carismático cuya historia de vida se convirtió en un símbolo de superación. Tras atravesar adicciones y diversas dificultades personales, encontró en la música un refugio y una nueva identidad. Su voz potente, cargada de emoción, y su fuerte presencia escénica lo posicionaron como una de las figuras más reconocidas del género. La formación se completa con Sebastián Boffelli en percusión y dirección musical, Enzo Martínez en güiro y Joel Brem en teclado, quienes aportan solidez y creatividad al proyecto.

El gran despegue llegó con su versión en cumbia de “Adiós Amor” y “Oye Mujer”, que se viralizó en YouTube y consolidó su salto a la masividad. Desde entonces, la banda no dejó de sumar éxitos como “Pobre Corazón” junto a Onda Sabanera, “Cómo Estás”, “Un Finde” con FMK y Big One, “Ojitos Rojos” junto a Grupo Frontera y “Ya No Vuelvas” con La K’onga y Luck Ra. También sorprendieron con reinterpretaciones de clásicos como “Bohemian Rhapsody” de Queen y “My Immortal” de Evanescence, reforzando su perfil innovador y su identidad artística.

