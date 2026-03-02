Kicillof abre las sesiones ordinarias en la Legislatura bonaerense

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, inaugura el período 154 de sesiones en un escenario político marcado por tensiones con el kirchnerismo duro y La Cámpora

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, llevará adelante este lunes la apertura del 154° período de Sesiones Ordinarias de la Legislatura Bonaerense.

La Asamblea Legislativa de la provincia tendrá lugar este lunes a las 17 en la ciudad de La Plata.

El gobernador bonaerense brindará un discurso ante los diputados y senadores de la provincia de Buenos Aires y realizará un repaso por su último año de gestión.

Está previsto que Kicillof termine de darle los últimos retoques al mensaje este lunes, luego de escuchar la palabra del presidente Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso Nacional.

Además del planteo financiero, el mandatario realizará un balance de su gestión en áreas como educación, salud, vivienda, seguridad y obra pública, que desde el Ejecutivo bonaerense presentan como contraste frente al ajuste nacional.

Para esta ocasión habrá una novedad en el recinto bonaerense: en vez de hablar desde el sillón que habitualmente le corresponde al presidente de la Cámara de Diputados y desde donde habló en las cinco apertura de sesiones anteriores, lo hará parado y desde un atril que se montó especialmente en el centro del estrado.

Otra particularidad es que, a priori, la jornada solo se reducirá el acto institucional y no habrá un acto posterior ante militancia y organizaciones sociales. Es posible que haya alguna convocatoria sectorial de respaldo en las inmediaciones del edificio de la Cámara de Diputados en pleno centro de la capital bonaerense; pero no está diseñado un acto posterior.

La sesión será la primera tras el recambio legislativo de diciembre, que modificó el equilibrio de fuerzas y consolidó a los libertarios como principal bloque opositor. A diferencia de años anteriores, no está previsto un acto militante posterior ni la instalación de un escenario exterior.

La apertura de sesiones se dará en medio de un paro docente provincial y nacional que afectará la vuelta a clases prevista para ese mismo día en todo el territorio bonaerense. Pese a la sintonía que el Gobierno de Kicillof mantiene desde hace años con los sindicatos, esta vez no logró cerrar un acuerdo salarial antes del arranque del ciclo lectivo.

Fuente: Diario Popular

Comentarios

comentarios