Kicillof consiguió la aprobación del endeudamiento por USD 3.685 millones tras una maratónica sesión

La Legislatura finalmente aprobó el endeudamiento solicitado por Axel Kicillof por 3.685 millones de dólares. Las claves del acuerdo.
La Legislatura bonaerense dio luz verde al pedido del gobernador Axel Kicillof para tomar deuda por 3.685 millones de dólares. La autorización obtuvo el respaldo de más de los dos tercios en la Cámara de Diputados durante la madrugada, después de una jornada dominada por negociaciones intensas y definiciones cambiantes. Con esa media sanción, el Senado lo convirtió en ley en plena madrugada.
La discusión llegó tras días de tensiones políticas. El viernes había fracasado la sesión convocada para tratar el endeudamiento por falta de quórum. Este lunes, el oficialismo impulsó una convocatoria extraordinaria a las 15 que derivó en extensos cuartos intermedios, reuniones de labor parlamentaria y acuerdos que se rearmaron una y otra vez. Recién a la 1.45 de la madrugada, Diputados aprobó el proyecto que el Gobierno provincial consideraba clave para afrontar obligaciones financieras y reforzar la asistencia a los municipios.
Un episodio inusual en el recinto
Antes de la votación, un hecho inesperado interrumpió el clima de negociación. El intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, irrumpió en el recinto y exigió recuperar la banca que obtuvo en 2021, para la cual había pedido licencia al asumir la jefatura comunal.
El presidente de la Cámara, Alexis Guerrera, negó la solicitud al señalar que no puede ocupar dos cargos electivos de manera simultánea. Después de un cruce verbal, Passaglia se retiró denunciando un “acuerdo escandaloso” entre el oficialismo y parte de la oposición. La Presidencia de Diputados emitió luego un comunicado en el que denunció que “un diputado intentó asumir por la fuerza”.
Fuente: Mi8