Kicillof consiguió la aprobación del endeudamiento por USD 3.685 millones tras una maratónica sesión

La Legislatura finalmente aprobó el endeudamiento solicitado por Axel Kicillof por 3.685 millones de dólares. Las claves del acuerdo.

La Legislatura bonaerense dio luz verde al pedido del gobernador Axel Kicillof para tomar deuda por 3.685 millones de dólares. La autorización obtuvo el respaldo de más de los dos tercios en la Cámara de Diputados durante la madrugada, después de una jornada dominada por negociaciones intensas y definiciones cambiantes. Con esa media sanción, el Senado lo convirtió en ley en plena madrugada.

La discusión llegó tras días de tensiones políticas. El viernes había fracasado la sesión convocada para tratar el endeudamiento por falta de quórum. Este lunes, el oficialismo impulsó una convocatoria extraordinaria a las 15 que derivó en extensos cuartos intermedios, reuniones de labor parlamentaria y acuerdos que se rearmaron una y otra vez. Recién a la 1.45 de la madrugada, Diputados aprobó el proyecto que el Gobierno provincial consideraba clave para afrontar obligaciones financieras y reforzar la asistencia a los municipios.

Un episodio inusual en el recinto

Antes de la votación, un hecho inesperado interrumpió el clima de negociación. El intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, irrumpió en el recinto y exigió recuperar la banca que obtuvo en 2021, para la cual había pedido licencia al asumir la jefatura comunal.

El presidente de la Cámara, Alexis Guerrera, negó la solicitud al señalar que no puede ocupar dos cargos electivos de manera simultánea. Después de un cruce verbal, Passaglia se retiró denunciando un “acuerdo escandaloso” entre el oficialismo y parte de la oposición. La Presidencia de Diputados emitió luego un comunicado en el que denunció que “un diputado intentó asumir por la fuerza”.

Más allá del incidente, la negociación se centró en la porción del endeudamiento destinada a los municipios. El acuerdo final estableció que el 8% del total se canalizará a través de un fondo de libre disponibilidad. Kicillof garantizó que 250.000 millones de pesos se distribuirán en cinco cuotas durante el primer semestre del próximo año, independientemente del ritmo de endeudamiento que logre la Provincia.

El articulado referido a este punto generó objeciones dentro del radicalismo, que consideró que la redacción no reflejaba el acuerdo verbal. Fuentes legislativas confirmaron que el consenso llegó cuando se ajustó el texto para dejar asentado el compromiso.

El Banco Provincia, otra pieza del acuerdo

Otra instancia clave del entendimiento fue la ampliación del directorio del Banco Provincia. El oficialismo cedió tras resistencias iniciales y aceptó incorporar nuevos cargos sin derecho a voto, aunque con salario. El gobernador habilitó los pliegos de tres postulantes: el macrista Matías Ranzini, el monzoísta Marcelo Daletto y Fernando Rozas, hermano del jefe del bloque de los llamados “libertarios dialoguistas”.

A esos nombres se sumarían Javier Osuna, exintendente massista de General Las Heras, y Javier Bordoni, jefe comunal de Tornquist. También se abrieron puestos jerárquicos para referentes del radicalismo vinculado a Martín Lousteau y otras fuerzas que integran el frente Fuerza Patria. La ampliación requirió una ley aparte, ya que implicó modificar la Carta Orgánica del Bapro, vigente desde 1979.

La aprobación en Diputados despejó el camino para que el Senado sancione la ley que autoriza el endeudamiento más voluminoso del año en la Provincia, tras una de las negociaciones más extensas y complejas de la actual composición legislativa.

Finalmente, luego de la aprobación de la cámara baja, en el Senado también se reunieron los dos tercios de los votos para garantizar la sanción de la ley

