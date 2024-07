Kimberley arrancó el nonagonal con el pie derecho

Tras un primer tiempo donde jugó condicionado, el «Dragón» sacó a relucir todas sus virtudes en el complemento, ajustó el medio y terminó encontrando la victoria por 2 a 0 ante Villa Mitre en los goles de Uriel Iehara y Áxel Pereyra.

Kimberley volvió a demostrar por qué en su primera temporada en la tercera categoría del fútbol argentino alcanzó la clasificación para luchar por el ascenso a la Primera Nacional. Con carácter y sin salirse del libreto del partido, el conjunto dirigido por Mariano Mignini sorteó los 45 minutos iniciales gracias a una gran actuación de Nicolás Báez que cada vez que se lo llamó, respondió con solvencia.

De movida, el local apuntó a hacer ancha la cancha con Pereyra y Ullúa jugando mano a mano con los laterales utilizando la posición de Iehara que era el encargado de pivotear todo lo que le venía. Así, a los 2 minutos, el ex Estudiantes de Rio Cuarto la jugó en profundidad para Pereyra que le ganó en velocidad a todo el fondo de Villa Mitre pero en el control se le terminó yendo larga.

Con el correr del reloj, algunos fallos polémicos fueron llevando el partido hacia el arco de Báez. A los 6, el «Pampa» tuvo la atajada del partido con un manotazo a contrapierna luego del cabezazo de Nicolás Ihitz que era gol en todos lados menos en el Minella.

Pese al nerviosismo y las tempraneras tarjetas amarillas a Rinaldi y Gastón Gómez, Kimberley se mantenía en partido, contragolpeaba pero le faltaba el toque final. A los 19, Pereyra, el más peligroso en ataque, la hizo para él por izquierda y sacó el latigazo bajo que exigió a Luciano Molini para que mande la pelota al córner.

A partir de ahí, llegaron tres jugadas que podrían haber sido determinantes. Primero, un offside que no fue a Iehara que venía corriendo de atrás y se iba mano a mano y después dos posiciones adelantadas claras no sancionadas de Gabriel Obredor y Gabriel Jara que no fueron gol porque los disparos se fueron anchos.

Cerca del final de la primera parte, Báez se volvió a distinguir bajo los tres palos con dos reacciones seguras ante un disparo cruzado de Jara que llegó a cachetear al tiro de esquina y, en la siguiente jugada, un cabezazo abajo de Obredor que no pudo darle dirección.

El complemento fue otra partido gracias a los tres del medio que crecieron en presencia y empezaron a ganar las segundas pelotas. Ezequiel Goiburu encontró más espacios, Leonel Iriarte fue bien para adelante y Nahuel Roselli se encargó de que todo estuviera equilibrado.

A los 13 llegó el gol del desahogo. Ullúa recuperó un despeje tras un corner y abrió para Goiburu que mandó el centro y encontró a toda la defensa visitante saliendo y a Iehara parado en el punto penal para que defina fuerte y abajo ante la sorpresa de Molini.

Con el resultado adverso, el elenco de Carlos Mugno se abrió y dividió más de lo que debería sin poderle ganar nunca a Rinaldi y Bacigalupe. En esa desprolijidad, el que salió ganando fue Kimberley que manejó totalmente la media hora restante.

Incluso, en ese dominio, los de Mignini llegaron al 2 a 0 con un golazo donde se trasladó la pelota por todo el frente de ataque. La jugada arrancó por izquierda, se centralizó con Iriarte, abrió para la llegada de Kevin Collazo que volvió a meter la pelota en el corazón del área donde estaba Pereyra que controló, giró y definió impecable.

El cuarto de hora final fue la desesperación de los bahienses y la solidez defensiva del «Dragón» que se plantó y no permitió ningún sobresalto.

El pitazo final de Diego Novelli desató el festejo del plantel marplatense que inició su camino en la segunda fase con un gran triunfo y, por diferencia de gol, se ubica primero en el Nonagonal A en búsqueda del ascenso a la segunda división.

SÍNTESIS

Kimberley: Nicolás Báez; Gastón Gómez, Mateo Rinaldi, Santos Bacigalupe y Hernán Sosa; Leonel Iriarte, Nahuel Roselli y Ezequiel Goiburu; Áxel Pereyra, Uriel Iehara y Ever Ullúa. DT: Mariano Mignini

Villa Mitre: Luciano Molini; Gabriel Obredor, Víctor Manchiafico, Leonardo Hertel y Nicolás Ihitz; Fernando Pettineroli, Agustín Cocciarini, Enzo González y Maximiliano López; Gabriel Jara y Ezequiel Cerica. DT: Carlos Mugno.

Cambios en el ST: 16′ Facundo Rojas por Sosa (K), 17′ Joaquín Parra por López (V) y Joaquín Viviani por Cocciarini (V), 26′ Matías Gómez por Ullúa (K), Kevin Collazo por Iehara (K) y Javier Peñaloza por Pettineroli (V) y 39′ Jonathan Zárate por Gómez (K) y Agustín Vázquez por Goiburu (K).

Goles en el ST: 13′ Iehara (K) y 32′ Pereyra (K).

Árbitro: Diego Novelli

Estadio: José María Minella

