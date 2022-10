Kimberley goleó en su casa

El «Dragón» superó con comodidad a Deportivo Pinamar por 4 a 0 en el marco de la segunda fecha del Torneo Regional. Diego Martínez en dos ocasiones, Agustín Borda y Matías Barreiro marcaron para los locales que el próximo fin de semana viajarán a Ayacucho para medirse con Atlético.

Con la ambición y la necesidad de ser protagonista jugando de local, Kimberley salió desde primer instante a llevarse puesto a los pinamarenses. Los ingresos de Ezequiel Goiburu y Agustín Borda en el mediocampo le dieron otro vuelo por los costados y ahí estuvo la clave para desequilibrar un partido que empezó trabado y con mucho desgaste físico de la visita para no dar espacios ni tiempo. Si bien de movida hubo un remate de media distancia de «Equi» que se fue apenas desviado y alguna trancada por izquierda del ex Once Unidos, a los de Gustavo Noto les faltaba profundidad para hacerle daño a Matías Rodríguez.

A los 20 iba a llegar el quiebre definitivo del encuentro. Una ejecución perfecta de Nahuel Manzo desde la derecha fue directamente a la cabeza de Diego Martínez que ganó en soledad y estampó de cabeza el 1 a 0. A partir de ahí el desarrollo cambió. Deportivo Pinamar estaba cómodo con el empate pero verse en desventaja lo desordenó por el afán de querer avanzar en campo pero sin herramientas. A su vez, el «Verdiblanco» se agrandó y comenzó a encontrar movimientos que terminaron de marcar el rumbo de la historia.

Ever Ullúa, que no había podido interceder con peligro, se soltó para no dar referencias, Martínez se salió de entre los centrales y Damián Luengo era el amo y señor del medio. A eso se sumaban los dos de afuera que cuando uno iba abierto el otro se cerraba y complicaba a una defensa que estaba desconcertada. En ese andar llegó el segundo cerca de los 41. Manzo le puso una pelota bárbara a Ever que picó en diagonal hacia la derecha, desbordó y habilitó a Borda que apareció de «nueve» para empujarla y festejar.

Como si eso no alcanzara, el inicio del complemento tuvo un muy mal cálculo de Rodríguez que quedó a medio camino de una pelota larga, el pique lo sobrepasó y Martínez, que había ido con su optimismo goleador, se quedó con la pelota y puso el 3 a 0 a los 40 segundos. A partir de ahí ya no hubo resistencia ni partido. Juan Santana movió el banco para intentar torcer un poco la historia pero seguía sin poder llegar a Emiliano Ferrer que fue un espectador más.

Si había alguien que quería y merecía meter un gol por lo hecho frente a Atlético Mar del Plata y en el desarrollo de este era Ullúa, que probó de todos lados pero siempre encontró las manos del arquero visitante para ahogarle el grito. Pasados los 20, Noto también aprovechó para rotar al equipo. Primero mandó a Matías Barreiro, que no había jugado en el debut, para tener la pelota. También tuvieron sus oportunidades Matías Cardellino, Marcos Rondanina, Facundo Vega y Matías Recalde.

Cuando el resultado y el tiempo de juego lo decían todo, Facundo Fernández habilitó a lo lejos a Barreiro que mostró toda su jerarquía con un zurdazo letal al segundo palo para estampar el 4 a 0 y bajar la persiana.

Con este resultado, Kimberley finaliza la segunda fecha como líder de su grupo ya que en el otro encuentro, Atlético Mar del Plata derrotó 1 a 0 a Atlético Ayacucho, quien será el próximo rival la semana entrante.

SÍNTESIS

Kimberley: Emiliano Ferrer; Fermín iriarte, Felipe Zabala, Facundo Fernández y Leandro Páez; Ezequiel Goiburu, Damián Luengo, Nahuel Manzo y Agustín Borda; Ever Ullúa y Diego Martínez. DT: Gustavo Noto

Dvo. Pinamar: Matías Rodríguez; Martín Alberto, Darío Giménez, Cristian Acosta y Felipe Del Río; Alan Servin, Carlos Lafuente, Tomás Hernández y Francisco Soltero Valdiviezo; Federico Jofre y Darío Onuz. DT: Juan Santana

Cambios en el ST: 9′ Silvio Ibarra por Giménez (P), Francisco Román Zayas por Lafuente (P) y Franco Peralta Raimo por Onuz (P), 20′ Matías Barreiro por Borda (K), 25′ Diego Campot por Soltero Valdiviezo (P), 30′ Marcos Rondanina por Diego Martínez, Matías Cardellino por Goiburu (K) y Juan Miranda por Del Río (P) y 36′ Matías Recalde por Manzo (K), Facundo Vega por Iriarte (K).

Goles en el PT: 20′ Martínez (K) y 41′ Borda (K)

Goles en el ST: 40″ Martínez (K) y 42′ Barreiro (K)

Incidencias: No hubo

Cancha: José Alberto Valle

Árbitro: Juan Cruz Díaz

