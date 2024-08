Kimberley no pudo con Ciudad en Bolivar

Con un penal que dejó dudas, el «Dragón» cayó por 1 a 0 ante el equipo de Diego Ortiz por la tercera fecha del Nonagonal A por el ascenso a la Primera Nacional de fútbol. El próximo fin de semana los de Mariano Mignini tendrán revancha frente a Gutiérrez.

En un partido cerrado, cortado y muy disputado en el medio, Kimberley padeció el arbitraje de Cristian Rubiano durante gran parte del primer tiempo e inicio del segundo donde a partir de pequeñas situaciones cortaba el avance del «Verdiblanco».

No obstante, Ciudad arrancó mejor, llevando su fase ofensiva sobre el sector izquierdo de Hernán Sosa al que le hacían el 2-1 entre Sequeira y Brambillo. Los de Mignini intentaban romper por adentro con la potencia y gambeta de Leonel Iriarte que le dio lo más claro a los marplatenses cada vez que pudo asociarse con Ever Ullúa.

Con esa sociedad llegó la más clara del «Verdiblanco». Ambos avanzaron por derecha y si bien el centro bajo no prosperó, a la jugada siguiente Goiburu la agarró mordida de volea y Uriel Iehara no logró corregirle la dirección dentro del área chica.

A los 20, Nicolás Báez tuvo intervención fantástica contra Sequeyra que se la llevó de prepo pero en el disparo cruzado no pudo con el «uno» kimberleño.

El encuentro parecía que entraba en un terreno de tranquilidad hasta que a los 33 llegó la gran polémica de la tarde. Báez sacó corto, la pelota volvió rápidamente al área donde otra vez estaba Sequeyra y Rubiano interpretó falta de Álex Aguirre contra el volante local. Fabio Giménez se hizo cargo de la ejecución que, en el momento de patear, hubo una clara invasión de zona que la terna arbitral omitió y «Coco» cambio por gol.

En el complemento, Kimberley salió a imponerle mayor intensidad al pleito e intentar encontrar el empate rápido. Ortiz, en contraparte, empezó a reacomodar el partido y se fue tirando atrás resignando la tenencia.

Pese a ello, cada vez que Goiburu, Pereyra o Ullúa encaraban para adelante, la jugada se cortaba con faltas que Rubiano no percibía. A los 12, Bolivar pudo ampliar la ventaja a partir de un remate cruzado de Brambillo pero Báez, otra vez, respondió con altura.

Los cambios le dieron aire al «Dragón» y mayor claridad, principalmente la incorporación de Matías Gómez que se paró bien tirado a la derecha y complicó a Santiago Bustos. Tal fue así que el «Mono» provocó, a los 24, dos claras. Una, con un tiro libre cerrado que Facundo Rojas no alcanzó a puntear y otra, con pelota al pie y jugando para Ullúa que le quedó atrás en el control y todo terminó en un córner.

Pasada la media hora, Iriarte intentó de media distancia y el derechazo se fue besando el palo izquierdo de Cavallotti que solo pudo verla pasar. Cinco minutos después, Rojas, que estaba parado de centrodelantero, captó un centro bombeado casi en el área chica pero el cabezazo fue tan hacia abajo que en el pique terminó saliendo por arriba del travesaño.

Ya en el tiempo agregado, Diego Martínez, que había entrado para hacer la heróica, probó de media vuelta pero casi sin ángulo por lo que el remate no generó grandes inconvenientes.

De este modo, los de Mignini, que ganaron en el debut y tuvieron fecha libre la semana pasada, sumaron su primera derrota en esta segunda fase y se mantienen con tres unidades. La próxima semana, el rival será Gutiérrez, que suma cinco puntos (un triunfo y dos empates).

SÍNTESIS

Ciurdad: Maximiliano Cavallotti; Leonardo Felissia, Lucas Vesco, Ignacio Lucero y Santiago Bustos; Ramiro Formigo, Fabio Giménez, Marcelo Sequeyra e Iván Paz; Maximiliano Brambillo y Alfredo Troncoso. DT: Darío Ortiz.

Kimberley: Nicolás Báez; Gastón Gómez, Mateo Rinaldi, Santos Bacigalupe y Hernán Sosa; Leonel Iriarte, Nahuel Roselli y Ezequiel Goiburu; Áxel Pereyra, Uriel Iehara y Ever Ullúa. DT: Mariano Mignini

Cambios en el ST: 12′ Gustavo Villarruel por Troncoso (C), 17′ Tomás Loscalso por Gastón Gómez (K), Matías Gómez por Goiburu (K) y Agustín Vázquez por Aguirre (K), 24′ Edgardo Díaz por Formigo (C), 32′ Kevin Collazo por Iriarte (K), Diego Martínez por Iehara (K) y Martín Pucheta por Brambillo (C).

Gol en el PT: 34′ Giménez (C)

Árbitro: Cristian Rubiano

Estadio: Eva Perón

Comentarios

comentarios