La Unmdp convoca a la 4ª Marcha Federal Universitaria y advierte que la situación “está peor”

Autoridades, gremios y estudiantes llamaron a participar de la movilización de este martes 12 de mayo y alertaron por el deterioro presupuestario, salarial y social que atraviesan las universidades públicas.

Autoridades de la Universidad Nacional de Mar del Plata, junto a gremios docentes y no docentes, estudiantes y representantes del sistema científico, convocaron a participar de la 4ª Marcha Federal Universitaria que se realizará este martes 12 de mayo desde las 16.

La presentación se hizo en el Aula Silvia Filler del Rectorado, donde se detalló el recorrido de la movilización y se volvió a poner el foco en la situación que atraviesan hoy las universidades públicas, con críticas al incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y al deterioro de salarios y presupuesto.

La rectora Mónica Biasone fue una de las voces más duras al describir el presente del sistema. “Hoy después de 2 años no estamos igual, estamos peor”, afirmó y agregó: “Las condiciones sociales se han deteriorado de manera acelerada y la universidad junto con esas condiciones”.

Biasone también puso números al retroceso salarial. “Para que los salarios de docentes y trabajadores universitarios recuperen el nivel que tenían en 2023 necesitarían ser ajustados en aproximadamente un 50%”, sostuvo. Y graficó: “Es como si a lo largo de estos 27 meses nos hayan tirado siete salarios y medio a la basura”.

Desde Adum, Abigail Araujo remarcó que la respuesta debe ser colectiva. “No hay que aguantar esta realidad, hay que salir a luchar, hay que salir a la calle para que se aplique la Ley de Financiamiento Universitario”, expresó.

La dirigente también detalló el esquema de la movilización: la concentración será a las 16 en el Complejo Universitario de Funes y Roca, desde donde partirá la columna principal para avanzar por San Lorenzo, Independencia y luego hacia Luro, donde se realizará el acto central frente al monumento a San Martín.

La secretaria general de APU, Victoria Schadwill, recordó la primera gran marcha universitaria de abril de 2024 y remarcó el valor de la presencia en la calle. “Estamos mal, pero si no hubiésemos estado en la calle esta situación hubiese sido peor”, señaló. Y agregó: “Más allá de que la salida es política, tenemos que resistir y las universidades tenemos historia de resistencia”.

Desde la Federación Universitaria Marplatense, Evelyn Marchetti también llamó a una convocatoria amplia. “Es muy importante que estemos todos juntos. Esta lucha no la vamos a dar con individualismos”, afirmó, y expresó su expectativa de que la movilización tenga fuerza en todo el país.

Por su parte, Antonia Muñoz, delegada de ATE-CONICET, vinculó el reclamo universitario con la situación del sistema científico. “Tenemos el presupuesto histórico más bajo desde el regreso de la democracia”, sostuvo, y advirtió sobre el retroceso que también atraviesan los salarios del área.

En el cierre, Biasone volvió a poner el acento en la gravedad institucional del conflicto. “El sistema universitario público argentino representa el contrato social más importante que dio este país”, afirmó. Y concluyó: “También por eso estamos en la calle, para defender un sistema democrático que se está deteriorando”.

Fuente: Mi8

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