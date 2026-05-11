Luis Barrionuevo ratifica su liderazgo nacional encabezando el gran encuentro anual de UTHGRA en Mar del Plata

El dirigente encabezará este miércoles 13 y jueves 14 de mayo los eventos anuales claves del gremio gastronómico en «La Feliz», en un clima de consolidación tras la resolución del conflicto judicial que rodeó su última reelección y que confirmó el apoyo nacional a la Lista Celeste.

Con el respaldo unánime de los trabajadores y trabajadoras a nivel país, la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) se prepara para una cita institucional de máxima relevancia. El próximo miércoles 13 y jueves 14 de mayo, Luis Barrionuevo desembarcará en Mar del Plata para encabezar dos jornadas que marcarán la agenda del sector: el 41º Plenario Nacional de Secretarios Generales y el 61º Congreso General Ordinario de Delegados.

El encuentro llega en un momento bisagra para la organización, que atraviesa un año especial tras haber superado uno de sus procesos electorales más complejos. El plenario y congreso operan como una demostración de fuerzas y unidad de la Lista Celeste, que logró imponerse tras las tensiones vividas a fines de 2025.

En septiembre de ese año, la Justicia laboral había dictado una medida cautelar que suspendió las elecciones nacionales, tras impugnaciones presentadas por sectores de la oposición. Sin embargo, tras meses de disputa, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ratificó el accionar de la Junta Electoral y levantó la suspensión, lo cual permitió que los comicios se realizaran finalmente en diciembre pasado, donde unos 350.000 afiliados de todo el país pasaron por las urnas para reelegir a Luis Barrionuevo por un nuevo mandato de cuatro años, consolidando su liderazgo histórico frente al gremio hotelero y gastronómico.

Mar del Plata como epicentro

La seccional local, liderada por Pablo Santín, con un alineamiento total con la conducción central que ha marcado el proceso eleccionario antes mencionado, será una vez más la anfitriona.

Durante las jornadas del 13 y 14 de mayo, en el Hotel UTHGRA Presidente Perón (Tucumán y Rawson), cientos de delegados, delegadas, trabajadores y secretarios Generales participarán del 60º Congreso General Ordinario de Delegados en el mismo hotel, donde se tratarán, entre otros puntos, la Memoria y Balance del ejercicio 2025. Y en paralelo, el 41° Plenario de Secretarios Generales, como es habitual, en el hotel Uthgra Sasso.

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