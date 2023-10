Kimberley tuvo un debut goleador

El «Dragón» superó sin incovenientes a Sarmiento de Dolores por 4 a 1 en el marco de la primera fecha del Torneo Regional Amateur de Fútbol. Mateo Rinaldi, Bruno Mariani, Ever Ullúa y Diego Martínez anotaron para el equipo de Mariano Mignini mientras que Carlos Peppe descontó para la visita.

Desde el pitazo inicial de Cristian Pirosanto, las condiciones fueron impuestas por Kimberley que salió a ser bien vertical a la hora de tener la pelota e intenso para recuperarla cuando no la tenía. Así, en ese primer tramo del encuentro, los dolorenses hicieron el mayor esfuerzo desde lo físico para emparejar el pleito y hasta generar alguna situación aislada de gol con un remate de Leandro Elizalde que terminó resolviendo bien Nicolás Báez.

El plan de los de Jorge Calabrese se terminó de desmoronar a los 22 cuando Mateo Rinaldi conectó perfecto un buen córner desde la derecha para gritar el 1 a 0. Tres minutos después, Sebastián Chávez, se desprendió y sorprendió a todos menos a Nahuel Roselli que le puso una pelota bárbara pero el ex Urquiza la agarró mordida y la pelota se fue al lado del palo.

El segundo gol no tardó mucho más en llegar. A los 27, Ezequiel Goiburu presionó a fondo a Lucas Pelazzini que se enredó, «Equi» recuperó y jugó adentro para la llegada de Bruno Mariani que tuvo que empujarla y nada más para gritar el 2 a 0.

La única mala del primer tiempo fue la temprana salida de Roselli que se retiró con una molestia y en su lugar ingresó Agustín Vázquez para reacomodar el medio del «Dragón» que venía funcionando bien.

El complemento se dio con la misma tónica. A los 4, Marco Miori tuvo el suyo pero el remate dio contra el palo izquierdo de José Luis Ludueña. Sin muchas más emociones, el segundo tiempo transcurría al ritmo que proponía Kimberley y Sarmiento, sometido, se replegaba para no sufrir de más.

Pero cuando promediaba esta mitad, Mignini movió el banco de suplentes y mandó a la cancha a Diego Martínez y Ever Ullúa que, en menos de diez minutos, iban a marcar el tercer y cuarto gol, respectivamente. El primero, con una gran recuperación de Vázquez por izquierda que podría haber definido él pero no fue egoísta y se la dio al ex Círculo. Instantes después, Ullúa, con un remate de media distancia, puso la pelota al lado del palo para el desahogo personal y que el resultado estuviera asegurado.

Pasada la media hora iba a llegar el descuento. Carlos Peppe, que había entrado a los 13, se hizo cargo de un tiro libre sobre la derecha y, con un poco de complicidad, terminó marcando el descuento para que la hinchada visitante festeje detrás del arco de Báez.

En el cuarto de hora final podría haber llegado algún gol más del «Verdiblanco» por medio de Martínez que tuvo dos pero la pelota se negó a entrar.

Ya con el partido resuelto, Pirosanto dio por terminadas las acciones para que Kimberley festeje en su casa, sume los primeros tres puntos en la Zona 12 de la Región Pampeana Sur y ya empiece a pensar en el próximo fin de semana donde habrá nuevamente doble competencia con la semifinal de vuelta contra Atlético Mar del Plata y la visita a Atlético Ayacucho el domingo por la tarde.

