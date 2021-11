Kimberley ya conoce su camino en el Regional

Se vienen días movidos para el plantel de fútbol de primera división de Kimberley que, además de disputar una nueva final a nivel local ante Argentinos del Sud, tendrá que competir en simultáneo en el Torneo Regional Amateur 2021. Es que el Consejo Federal confirmó este martes que el certamen dará inicio el próximo 21 de noviembre, un día después de la ida ante el conjunto de la Avenida Paso.

Aunque se especulaba que esa fuera la fecha, faltaba la información oficial y la forma de disputa. Y hoy, a doce días del inicio, salió a la luz el fixture que ajustará aún más el calendario verdiblanco. Es que la Liga Marplatense de Fútbol estableció la fechas de 20 y 27 de este mes para las finales de ida y vuelta respectivamente frente a Argentinos mientras que desde AFA la notificación indica que el domingo 21 el Dragón será local contra El Porvenir.

En cuanto al certamen en sí, los dirigidos por Pablo Galitiello formarán parte de la Zona 5 de la Región Pampeana Sur junto a Independiente de San Cayetano y el elenco de San Clemente del Tuyú. La primera fase será todos contra todos, a partidos de ida y vuelta. Clasificará a la segunda fase el primero de este grupo y el segundo en caso de encontrarse entre los mejores de las demás zonas de la región dando un total de ocho equipos que se eliminarán a partido de ida y vuelta.

Para encarar lo que viene ya hay tres nombres confirmados que llegan para reforzar al equipo. Se trata del polifuncional Sebastián Corti, que ya vistió la camiseta de Kimberley en dos etapas previas; el mediocentro Julián Montagna que viene de General Urquiza; y el volante ofensivo Leonardo Areal, de paso reciente por Cadetes de San Martín.

FIXTURE – ZONA 5 – REGIÓN PAMPEANA SUR

Fecha 1 (21/11/2021) – Kimberley vs El Porvenir

Fecha 2 (28/11/2021) – Independiente (SC) vs Kimberley

Fecha 3 (01/12/2021) – Libre

Fecha 4 (5/12/2021) – El Porvenir vs Kimberley

Fecha 5 (12/12/2021) – Kimberley vs Independiente (SC)

Fecha 6 (19/12/2021) – Libre

