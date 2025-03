Kiosqueros en alerta por los altos precios y el aumento de la competencia: «Vendemos artículos de lujo»

Germán Aranda, integrante de la Cámara de Kiosqueros de Mar del Plata, sostuvo que las ventas del rubro se redujeron, lo que se combina con precios altos y la proliferación de cada vez más locales en la ciudad. Además, compiten con farmacias que ofrecen golosinas, por lo que esperan avances en el proyecto de venta de medicamentos en kioscos.

Si bien la inflación disminuyó en los últimos meses en Argentina, el poder adquisitivo de buena parte de la población sigue depreciándose. Uno de los consumos más habituales, pero que a la vez no son de primera necesidad, se ha visto retraído por esta situación: las golosinas y los productos de los kioscos. «Vendemos artículos de lujo», graficó Germán Aranda, un kiosquero consultado por Mi8.

Aranda forma parte de la Cámara de Kiosqueros y Multirubros de Mar del Plata y Sudeste de la provincia de Buenos Aires (Cakmar) y lleva años en el rubro. Para explicar la actualidad de los kioscos, explicó que la temporada no fue del todo positiva.

«Esperábamos que febrero sea bueno y no fue bueno. Entonces iba a ser lógico que marzo no arranque bien. Este verano fue más corto, en gente y en clima. En diciembre fue malo el clima, en enero repuntó, en febrero el clima estuvo pero con poca gente y marzo continúa con las clases, pero no es alentador. No viene bien marzo tampoco», explicó, a la vez que consideró que «las temporadas están siendo cada vez más cortas«.

En Mar del Plata, Aranda sostuvo que las ventas en los kioscos han bajado, pero no solo porque «a la gente no le alcanza la plata», sino porque cada vez hay más competencia y «la porción de la pizza es la misma, pero se cortan más porciones».

Por lo tanto, ante la proliferación de nuevos locales, indicó que comienza a verse de a poco un exceso de oferta. Este crecimiento lo atribuyó en gran medida a una reconocida cadena de kioscos. «Tienen más de 90 locales, y nosotros tenemos cinco o seis. Hasta que no se pueda regular, van a seguir abriendo. Va a llegar un momento en que va a monopolizar todo y va a haber más kioscos en relación a la cantidad de personas que hay«, expresó.

Volviendo al consumo de los clientes, Aranda manifestó que no es que los marplatenses dejaron de ir a los multirubros a comprar golosinas o bebidas, pero sí que se dedica más a adquirir artículos de primera necesidad. Y eso provoca que los gastos en «drugstores» sean dejados de lado. «Nosotros vendemos artículos de lujo», aseguró.

«Hoy un chocolate para degustar a la noche con la familia vale $6.000. Un atado de cigarrillos cuesta $4.000, y los de segunda marca $2.500. Una gaseosa sale $3.200. Y los alfajores están en un promedio de $1.400 y $1.600″, comentó, nombrando los productos más requeridos en los kioscos de la ciudad.

En cuanto a la venta de artículos de librería, Aranda dijo que son productos accesorios «para engordar un poco la caja», como el cobro de servicios. En ese apartado, sostuvo que los clientes continúan pagando sus impuestos en los kioscos. «Lo que pasa es que la gente también lo usa para retirar dinero«, agregó.

Por último, el referente del Cakmar se refirió a la polémica desatada por el proyecto presentado por el concejal de Vamos Juntos, Julián Bussetti, que busca que los kioscos y supermercados puedan ofrecer medicamentos de venta libre en Mar del Plata. «Tendría que haber un avance con eso, porque vos vas a una farmacia y venden golosinas. Entonces, o la farmacia deja de vender golosinas, o bien los kioscos empiezan a vender medicamentos como se hacía antes, de todo lo que es venta libre», opinó.

Es decir, o los kiosqueros pueden dedicarse a los fármacos, o cada uno se dedica a lo suyo. Esa es la postura de los trabajadores de los kioscos, que no están en una posición de seguir perdiendo cada vez más mercado.

