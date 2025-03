Koino Yokan regresa al Teatro Ópera La Plata

Más información de Koino Yokan Koino Yokan es el dúo revelación de la escena pop/rock argentina. Conformado por Tomas Otero (vocalista) y Jeremías Oro (guitarrista y productor), la banda ya acumula más de 100 millones de views en sus videos y más de 50 millones de streams en sus canciones. En el 2021 editaron su primer disco Lo que Ayer Calle y en 2022 lanzaron ocho sencillos, que los llevaron a los primeros puestos de los rankings virales de Argentina y Uruguay, a convertirse en referentes en la plataforma Tik Tok y también ganar el premio Martín Fierro como “Artista Revelación”Respecto a los shows en vivo, Koino Yokan tiene una hermosa conexión con su público y despliega mucha energía en el escenario. En el 2022 realiza su primera gira por todo Argentina y Uruguay, agotando todas las salas y culminando su show en Bs As ante 2000 personas en el Complejo C. En el 2023, luego de tocar en 3 teatros Vorterix a sala llena en Bs As, y otros tantos shows en Córdoba, Rosario, Santa Fe y Montevideo, iniciaron una gira que los llevó por toda Argentina y Latinoamérica y llegaron a presentarse por primera vez en el mítico Teatro Gran Rex a sala llena con invitados de lujo como El Zar, Santi Muk, Alan Sutton y Juanchi Baleiron.En diciembre de ese año presentaron Desandando Mis Pasos, su segundo álbum que incluye 16 canciones, entre las que se encuentran «La Trampa y Lo Azul de Mi», «La Coincidencia», «Lo Que Va a Venir», «El Llamado del Sol», «En Otra Parte» y «Perfecto». En el 2024 presentaron su segundo álbum en todos los rincones, girando por México, Uruguay, Chile, España, Costa Rica, y casi todas las provincias argentinas, agotando todas las localidades a su paso. Además, editaron una serie de sencillos entre los que se encuentran “Cambiando La Mirada”, “Ey” y “La Solución”, y lanzaron su primer disco en vivo grabado en el Gran Rex.