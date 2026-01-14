La Aduana secuestró autos de alta gama ingresados de manera ilegal al país

Los vehículos llegaron a ser utilizados para producciones audiovisuales y videoclips de La Joaqui, L-Gante y la China Suarez, entre otros

Agentes especializados de la Dirección General de Aduanas secuestraron cuatro automóviles de alta gama que habían sido ingresados al país de manera ilícita, en el marco de una investigación instruida por el fiscal Marcelo Bernachea, de la Fiscalía Federal de Puerto Iguazú.

El procedimiento, autorizado por el Juzgado Federal de Puerto Iguazú a cargo del juez Marcelo Cardozo, consistió en cinco allanamientos realizados en forma simultánea en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Participaron efectivos de la División Contravencionales y de Faltas de la Policía de la Ciudad, junto con la Dirección Nacional de Migraciones y la Dirección General Impositiva, organismos que, al igual que la Aduana, dependen de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Como resultado del operativo, dos ciudadanos argentinos fueron detenidos e incomunicados. Además, se secuestraron $30 millones en efectivo, 20 mil dólares y un arma de fuego sin documentación.

Durante los allanamientos, los investigadores incautaron un arma de fuego sin documentación respaldatoria.

Los vehículos incautados, dos Chevrolet Camaro y dos Ford Mustang, estaban formalmente radicados en Paraguay y tienen un valor que supera ampliamente los $100 millones por unidad. También fue secuestrada una camioneta Toyota SW4 con matrícula argentina.

Los vehículos estaban radicados en Paraguay y eran utilizados en Argentina para alquiler y producciones.

La causa se originó a partir de una investigación de la Aduana detectada inicialmente en Paso de los Libres, donde se advirtió un esquema de contrabando de automóviles desde países limítrofes. La maniobra consistía en que ciudadanos extranjeros ingresaban los vehículos al país alegando fines turísticos, amparados en el Régimen de Circulación de Vehículos del Mercosur (Resolución General AFIP 1419/03). Sin embargo, al regresar a su país de origen, dejaban los rodados en territorio argentino para que fueran utilizados por sus verdaderos propietarios.

La investigación reunió pruebas que indicarían la existencia de un ardid deliberado. Según los investigadores, la operatoria se realizaba por encargo de dos personas radicadas en la Ciudad de Buenos Aires, quienes exhibían los autos en redes sociales, a través de videoclips de artistas como L-Gante, La Joaqui y Eugenia “La China” Suárez, y los alquilaban para producciones audiovisuales. Uno de los involucrados se presentaba como titular de una productora de “eventos multitudinarios”, aunque no registraba actividad económica declarada ante ARCA.

De acuerdo con el artículo 865 del Código Aduanero, los imputados podrían enfrentar penas de hasta diez años de prisión por contrabando agravado. La investigación continúa y se estima que el esquema operaba al menos desde 2023.

Fuente: Diario Popular

Comentarios

comentarios