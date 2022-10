La advertencia de un periodista a quienes viajen al Mundial: “Cuidensé hasta de ver porno en el celular”

A menos de dos meses para el comienzo del Mundial de Qatar 2022, cientos de miles de fanáticos de todo el planeta ya cuentan con sus pasajes y sus entradas para disfrutar de un espectáculo deportivo que promete ser apasionante. Sin embargo, hay gran incertidumbre sobre cómo será el choque cultural para los argentinos que viajen al primer torneo de la historia organizado en un país árabe.

El periodista argentino Marcelo Palacios contó que ya estuvo investigando qué cosas se pueden hacer y cuáles no en Qatar. En base a sus consultas, hizo una advertencia dirigida a los hinchas albicelestes que viajen al país asiático.

“Cuidensé hasta de ver pornografía en sus celulares”, alertó desde su programa en Radio La Red, argumentando que en los alojamientos podrían estar atentos a los contenidos que se consuman.

Palacios fundamentó este aviso en que “vamos a ir a una cultura diferente” y aseguró que esta vez será distinto a lo ocurrido en Rusia 2018, cuando el gobierno de Vladimir Putin flexibilizó ciertas políticas -algunas referentes a las parejas del mismo sexo- mientras duró el torneo.

“Acá no es una decisión, es un tema religioso. No hay bien y mal. Te guste o no, están de un lado. No es un hombre, no es un líder, no es un presidente, es mucho más”, señaló.

En ese sentido, el periodista también se refirió a los cuidados que los fanáticos albicelestes tendrán que tener con el alcohol: “El hincha ahora es ‘Escabiemos juntos en la previa para entrar entonados’. De eso olvidate en Qatar”.

Guía de buenas prácticas en Qatar

Es importante conocer desde el principio algunos detalles básicos de la cultura de Qatar.

*Ropa: Se puede llevar la ropa que cada uno quiera, pero por lo general en espacios públicos se recomienda que, tanto hombres como mujeres, cubran sus hombros y los pantalones lleguen por debajo de las rodillas. En los estadios no estará permitido quitarse la camiseta.

*Alcohol: Los cataríes tienen restringido el consumo de alcohol pero son muy hospitalarios. Restaurantes con licencia de alcohol y las “fan zone” serán los únicos puntos de consumo y compra de alcohol. Los aficionados deben tener en cuenta que está prohibido beber alcohol fuera de esas zonas designadas. Tampoco se puede introducir alcohol en Catar, por lo que es mejor no llevar nada en las maletas o quedará confiscado en el aeropuerto.

*Muestras públicas de afecto: Se puede ir de la mano pero las muestras de afecto en público no forman parte de la cultura local. Mejor ser algo cuidadoso para no ofender a nadie.

*Fotografías y videos: A la hora de hacer fotos se aconseja pedir permiso antes de fotografiar o filmar a gente por la calle o en los estadios, el choque cultural puede sorprender, por lo que siempre se recomienda mantener el respeto. Tampoco se puede hacer fotos de edificios gubernamentales.

*Inicio de la semana: En Qatar el fin de semana es viernes y sábado. La semana comienza en domingo. El viernes los bancos y otros servicios estarán cerrados y algunas tiendas suelen cerrar durante la oración del mediodía. Planifica tus compras para no llevarte sorpresas.

“Creo que las personas que entienden la cultura vendrán aquí y respetarán. Somos muy acogedores y hospitalarios (…). Tenemos muchos europeos, norteamericanos, sudamericanos, gente de Asia. Viven aquí y se sienten cómodos. Y es por eso que ven a Qatar como uno de los países más seguros del mundo, el país más seguro del mundo árabe”, destacó el CEO del Mundial, Nasser Al-Khater.

Al-Khater se mostró a convencido de que el país está preparado para recibir a los cerca de 1,2 millones de visitantes que llegarán al calor de la Copa del Mundo. “Ha sido un momento emocionante para el país, con mucho entusiasmo y mucha energía”. Ahora solo queda que el balón empiece a rodar. ¡Hayya Hayya!

