La Bancaria denuncio que los Bancos citan a empleados para presionar su retiro voluntario

La Asociación Bancaria Mar del Plata denunció una nueva práctica que están realizando algunas entidades bancarias para desvincular a sus empleados.

“Desde hace varios años La Bancaria viene denunciando una práctica que lamentablemente continúa vigente y que comienza a generalizarse: algún funcionario toma la decisión de desvincular a una compañera o compañero y para evitar el accionar gremial se lo convence de llegar a un acuerdo para presentar su desvinculación como un retiro voluntario”, comenzó explicando el secretario General, Eduardo Zingarelli.

Al respecto, el gremialista detalló que “el BANCO SANTANDER hace tiempo que utiliza esta vieja estrategia. Esta misma práctica está siendo utilizada por el BANCO BBVA. Hoy aparece el BIND (Banco Industrial), aunque con una variante: la ¨desvinculación gastronómica¨; la misma consiste en presionar trabajadores y trabajadoras para que acepten un retiro voluntario, pero con la novedad que las presiones las ejercen en un local gastronómico, puntualmente el acuerdo les es ofrecido en un café, donde funcionarios de la entidad ofrecen el acuerdo voluntario de desvinculación”.

Al respecto recalcó que “allí, además, se encargan de dejarle en claro que se trata de ¨una decisión tomada¨ y que de no aceptar ese ¨retiro voluntario¨ (o mejor dicho involuntario porque no nos cansaremos de decirlo: de voluntario no tiene nada) se deberá atener a las consecuencias, en una velada, aunque muy clara, amenaza”, concluyó Zingarelli.

