La Bancaria Mar del Plata rechaza la reforma laboral

La Asociación Bancaria, seccional Mar del Plata, manifestó su firme rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, advirtiendo que se trata de una iniciativa que recorta derechos históricos y afecta por igual a trabajadores y trabajadoras, sin importar su antigüedad o situación laboral.

Desde el gremio señalaron que es falso que la reforma “no afecta a quienes ya tienen trabajo”. Por el contrario, explicaron que los cambios propuestos impactan directamente en aspectos centrales como las vacaciones, las horas extras, las indemnizaciones y las condiciones de despido, debilitando la estabilidad laboral y empeorando la calidad del empleo.

Asimismo, La Bancaria remarcó que esta reforma no generará más empleo registrado. “Es una receta vieja que ya fracasó. La flexibilización laboral nunca creó más trabajo genuino, solo precarizó”, sostuvieron. En ese sentido, también desmintieron el argumento de la llamada “industria del juicio”, aclarando que menos del 2% de los trabajadores llega a instancias judiciales, y que la litigiosidad es consecuencia del incumplimiento patronal, no de los derechos laborales.

“La reforma laboral no es solo para nuevos trabajadores. Si se aprueba, nos afecta a todos y todas. Por eso es fundamental informar, organizarse y rechazar este nuevo intento de avanzar sobre los derechos conquistados”, expresó el Secretario General de La Bancaria, Guillermo Martínez.

Finalmente, La Bancaria Mar del Plata llamó a defender el trabajo digno, el empleo registrado y el modelo de relaciones laborales que garantice derechos y justicia social, y reafirmó su compromiso con la lucha colectiva frente a políticas que profundizan la desigualdad.

