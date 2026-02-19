Mirador Virtual Mobile

La Beriso en Mar del Plata: El Pasado Vuelve a Sonar

ARCHIVO
2
 “El pasado vuelve a sonar” es la nueva gira de La Beriso que arrancó este 2026, en el nuevo tour se repasarán las grandes canciones que hace tiempo no sonaban y sus clásicos.
 En este nuevo contexto la banda llega a Plaza de la Música Mar del Plata el próximo sábado 4 abril, 20hs 
Entradas a la venta por sistema Articket y puntos de venta físicos
La Casa de las Guitarras: Belgrano 3420 – Mar del Plata
FAVA Casa Central: Av. Pedro Luro 3247 – Mar del Plata
ADN Store: Calle 61 N° 2813 – Necochea.
La Beriso sigue escribiendo historia, después de su exitosa gira 2025 en donde festejaron los 10 años del disco “Historias” vuelve con un nuevo show en donde repasará grandes canciones y todos sus éxitos de siempre.
La Beriso, formada en 1998 en Buenos Aires, es una de las bandas más relevantes del rock argentino. Con una trayectoria marcada por sold outs en los principales escenarios del país y colaboraciones destacadas, La Beriso sigue consolidándose como un referente del género.
El grupo, integrado por Rolando “Rolo” Sartorio (voz/guitarra), Emiliano Mansilla (guitarra/coros), Ezequiel Bolli (bajo), Javier Pandolfi (batería), y los músicos invitados Conde Kung (teclado), Yamil López (guitarra/coros), Pablo Puntoriero (saxofón y percusión), , ha sido aclamado tanto en Argentina como internacionalmente, habiendo compartido escenario con gigantes como The Rolling Stones y Guns N’ Roses.

Comentarios

comentarios

Noticias Relacionadas

UTHGRA Mar del…

Feb 19, 2026 8

Se registró un…

Feb 19, 2026 21