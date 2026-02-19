La Beriso en Mar del Plata: El Pasado Vuelve a Sonar

| “El pasado vuelve a sonar” es la nueva gira de La Beriso que arrancó este 2026, en el nuevo tour se repasarán las grandes canciones que hace tiempo no sonaban y sus clásicos.
En este nuevo contexto la banda llega a Plaza de la Música Mar del Plata el próximo sábado 4 abril, 20hs
Entradas a la venta por sistema Articket y puntos de venta físicos:
La Casa de las Guitarras: Belgrano 3420 – Mar del Plata
FAVA Casa Central: Av. Pedro Luro 3247 – Mar del Plata
ADN Store: Calle 61 N° 2813 – Necochea.
|La Beriso sigue escribiendo historia, después de su exitosa gira 2025 en donde festejaron los 10 años del disco “Historias” vuelve con un nuevo show en donde repasará grandes canciones y todos sus éxitos de siempre.
|La Beriso, formada en 1998 en Buenos Aires, es una de las bandas más relevantes del rock argentino. Con una trayectoria marcada por sold outs en los principales escenarios del país y colaboraciones destacadas, La Beriso sigue consolidándose como un referente del género.
El grupo, integrado por Rolando “Rolo” Sartorio (voz/guitarra), Emiliano Mansilla (guitarra/coros), Ezequiel Bolli (bajo), Javier Pandolfi (batería), y los músicos invitados Conde Kung (teclado), Yamil López (guitarra/coros), Pablo Puntoriero (saxofón y percusión), , ha sido aclamado tanto en Argentina como internacionalmente, habiendo compartido escenario con gigantes como The Rolling Stones y Guns N’ Roses.