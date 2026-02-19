La Beriso en Mar del Plata: El Pasado Vuelve a Sonar

“El pasado vuelve a sonar” es la nueva gira de La Beriso que arrancó este 2026, en el nuevo tour se repasarán las grandes canciones que hace tiempo no sonaban y sus clásicos.

En este nuevo contexto la banda llega a Plaza de la Música Mar del Plata el próximo sábado 4 abril, 20hs

Entradas a la venta por sistema Articket y puntos de venta físicos:

La Casa de las Guitarras: Belgrano 3420 – Mar del Plata

FAVA Casa Central: Av. Pedro Luro 3247 – Mar del Plata

ADN Store: Calle 61 N° 2813 – Necochea.