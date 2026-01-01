LA BRUMA EN CONCIERTO

Tango en vivo que te hará vibrar al ritmo del 2×4 en la Sala Bristol del Casino Central.

Este verano, el tango vuelve a latir con fuerza en Mar del Plata de la mano de La Bruma, una orquesta típica que propone un espectáculo donde se combina música en vivo, danza y canto, evocando la potencia emocional del tango de la época dorada.

Todos los jueves a las 22:30hs en la Sala Bristol del Casino Central, se podrá disfrutar de una formación numerosa y de un sonido fiel a la tradición. Una propuesta que invita a sumergirse en un viaje musical que recorre la historia del género más representativo de la identidad argentina.

La Bruma surge a partir del Proyecto Orquesta Escuela de Tango de Mar del Plata, del cual varios de sus integrantes egresaron como la primera camada. A partir del año 2024, inicia un camino presentándose en escenarios de Mar del Plata y la región, y participando en milongas, festivales y ciclos culturales tanto en el Partido de General Pueyrredón como en Mar Chiquita.

Con base en el sonido característico de la orquesta típica, La Bruma busca recrear en sus interpretaciones los estilos y matices de las grandes formaciones que marcaron la época de oro del tango en las décadas del 30 y 40. Su repertorio abarca desde clásicos de la Guardia Vieja y el tango canción, hasta obras del tango de vanguardia, interpretando versiones originales de orquestas emblemáticas como las de Juan D’Arienzo, Aníbal Troilo, Carlos Di Sarli, Osvaldo Pugliese y Ricardo Tanturi, entre otras.

Con cada presentación, La Bruma se propone reafirmar el tango como patrimonio cultural argentino, despertando la memoria emotiva del público en un viaje sonoro que evoca patios empedrados, salones de clubes de antaño y barrios donde el abrazo del baile dio vida a esta música ciudadana, símbolo de identidad nacional.

El espectáculo cuenta con bailarines en escena, sumando una dimensión visual y una fuerza expresiva que potencia la experiencia del público.

INTEGRANTES

Piano: Gastón Sayago

Violines: Daira Amed, Iara Benítez, Ciro Brachetta, Rocío Acosta

Bandoneones: Franco Biscootti, Daniel De Marco, Valentín Navarro, Julián Camezzana

Contrabajo: Daniel Escalada

Voz: Sebastián Siguiroff

Dirección musical: Valentín Navarro

Bailarines: Olivia Gutiérrez Rey y Maximiliano Soria

Presentador: Alfredo Samorano

FUNCIONES

Todos los jueves de enero y febrero – 22:30hs

Sala Bristol – Casino Central (Av. Patricio Peralta Ramos 2100)

Entrada: $20.000

Acceso exclusivo para mayores de 18 años

El público ingresará a la Sala Bristol a través del foyer del Teatro Auditorium y podrá permanecer o retirarse por el Casino Central. Por esta razón, el acceso es exclusivo para mayores de 18 años.

RESERVAS al: 223 583 7940 y por articket.com.ar

