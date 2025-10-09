La Caminata solidaria por la prevención del cáncer de Mama será el 2 de noviembre

La reprogramación se debe a los pronósticos de lluvia previstos para este domingo. La propuesta incluye, además, la donación de alimentos no perecederos para un comedor.

Debido al pronóstico de tormentas que existe para este domingo, se informa la postergación de la Caminata 3K que, finalmente, será el domingo 2 de noviembre en Batán en el marco de la concientización y prevención del cáncer de mama. Habrá jornadas de información y control.

La caminata es una iniciativa de la Delegación Batán, que depende de la secretaría de Participación Ciudadana y cuenta con el apoyo de la Secretaría de Salud.

Los participantes deben colaborar con la entrega de un alimento no perecedero que será donado al comedor El Sueño del Pibe. La entrega de remeras a los primeros 200 inscriptos será a las 9 y la largada a las 10 en la Colectora de Ruta 88 entre Ramón Carrillo –33 bis– y calle 35.

A su vez, la Secretaría de Salud instalará el dispositivo Salud en tu Barrio donde brindará vacunación de calendario, testeos de HIV y sífilis, control de glucemia capilar, consultas de Salud Mental, tensión arterial y turnos para mamografías y PAP.

