‘La casa de papel’: Primeras imágenes de la quinta y última temporada

El actor de ‘Velvet’ y ‘Sense8’ es el fichaje estrella de la quinta y última temporada

La quinta temporada de La casa de papel será la última. Como si no quisieran fallar el tiro en el que será su capítulo final, el creador Álex Pina sumó a Miguel Ángel Silvestre como principal promesa de esta temporada. No se conocen detalles de su personaje pero ya se le ha visto en el rodaje con Úrsula Corberó, conocida como Tokio, una atracadora tan dura como sensible en los momentos más inesperados.

En las imágenes se puede ver a los dos actores con barbijo, siguiendo el protocolo de seguridad mientras no están rodando. Corberó lleva un top con cazadora de piel y Silvestre es todo músculos, con una camiseta de tirantes blanca y también una cazadora en la mano. Por lo que parece, se avecina una nueva incorporación para las escenas de acción con estética rockera.

De la quinta temporada de la serie de Netflix, que por fin ha podido comenzar el rodaje tras la pandemia del coronavirus que paralizó la actividad audiovisual, sólo se ha adelantado que se moverán “de un juego de ajedrez (una estrategia intelectual) a una estrategia de guerra: atacar y contención”, según explicó el creador Álex Pina a la revista Entertainment Weekly.



Un descanso al lado del trailer de actores: Luka Peros, Hovik Keuchkerian y Patrick Criado

Crédito: Grosby

También avisó que “cada treinta segundos cosas pasan y descolocan a los personajes” y que la banda se verá contra las cuerdas y en situaciones irreversibles. De hecho, la primera duda es qué pasará con el Profesor interpretado por Álvaro Morte. La última vez que lo vimos había sido encontrado por una Alicia Sierra (Najwa Nimri) tan embarazada como implacable.

Volverán actores ya icónicos como Álvaro Morte, Jaime Lorente, Itziar Ituño, Úrsula Corberó, Esther Acebo, Darko Peric y Miguel Herrán, se acabará de explotar el personaje de Belén Cuesta y, además de Miguel Ángel Silvestre, también se une al reparto Patrick Criado, un actor conocido por series como La línea invisible y Mar de plástico.

Fuente: diariodecultura.com.ar

Comentarios

comentarios