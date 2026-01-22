La Correcaminata Dar Salud vuelve a Mar del Plata con una jornada abierta de bienestar, prevención y solidaridad

Bajo el lema “Moverse hace bien. Movernos juntos hace mejor”, la propuesta busca transformar una mañana de verano en un ritual de bienestar

El domingo 8 de febrero, frente al mar, se realizará una nueva edición de la Correcaminata Solidaria Dar Salud, un encuentro comunitario que invita a moverse, cuidarse y disfrutar en familia.

Lo recaudado por las inscripciones será a total beneficio de la Cooperadora de los Hospitales Materno Infantil e Interzonal General de Agudos. La inscripción es abierta y se realiza de forma online y a cada participante se le entregará su correspondiente kit

Bajo el lema “Moverse hace bien. Movernos juntos hace mejor”, la propuesta busca transformar una mañana de verano en un verdadero ritual de bienestar accesible para todas las edades. No se trata de una competencia, sino de una experiencia pensada para promover hábitos saludables, prevención y disfrute al aire libre. Será desde las 8 en el sector costero norte, entre Plaza España y avenida Constitución.

La jornada incluirá una correcaminata de 4K, clases abiertas de yoga y estiramiento, además de espacios de bienestar y prevención atendidos por profesionales de la salud, con la participación de instituciones sanitarias referentes de la ciudad. Durante toda la mañana habrá puestos de control de presión arterial, orientación nutricional y charlas breves “5 minutos de salud”, con información clara y práctica para el cuidado cotidiano.

Este año, además, la Correcaminata suma una Zona Pet, un espacio especialmente diseñado para quienes eligen compartir la experiencia con sus perros, entendiendo que el bienestar también forma parte de la vida familiar y comunitaria.

La propuesta, que en su edición anterior reunió a más de 600 personas, se consolida como una de las actividades de salud comunitaria más convocantes de la ciudad. En esta edición, se espera superar los 1.000 participantes, ampliando actividades, servicios y espacios de encuentro.

La Correcaminata Dar Salud es, además, una iniciativa solidaria: Todo lo recaudado a través de las inscripciones será destinado a la Cooperadora de los Hospitales Materno Infantil e Interzonal, reforzando el compromiso social de la propuesta y contribuyendo al fortalecimiento del sistema de salud pública.

