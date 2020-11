La escuela está abierta. Lo que está cerrado es el edificio

Así lo expresó en reunión de UEGD el bloque gremial SUTEBA FEB UDOCBA AMET ATE al ser convocados para dar tratamiento al reciente “Plan Jurisdiccional para un regreso seguro a clases presenciales.” elaborado por la DGCyE en conjunto con el Ministerio de Salud pcial.

Por lo tanto, comunicaron:

«Claramente hemos señalado que el retorno presencial, incluida las actividades socioeducativas de revinculación en espacios abiertos, serán rechazadas si no se cuenta con escuelas seguras, problemas de infraestructura solucionados e higiene y limpieza necesaria.

El relevamiento realizado por los sindicatos nos dice que eso no ocurre hoy: más del 50% de los edificios escolares se encuentran sin limpieza de tanques y sin análisis de agua tanto bacteriológico como fisicoquímico que garantice agua segura, 77 escuelas han solicitado control de plagas en sus edificios en estos últimos tiempos al Consejo Escolar, lo que demuestra que los trabajos de desratización, desinsectación, descacharramiento y desinfección como medidas preventivas, no se realizaron. No se conoce por parte de la Comisión de Salud del Consejo Escolar local planificación al respecto por lo que fue emplazada por esta UEGD a que haga entrega de plan de intervención en la próxima sesión de la UEGD. Respecto a infraestructura edilicia como hemos venido señalando y entendiendo los condicionamientos que la pandemia ha tenido sobre la obra pública, pedimos se retomen y agilicen los plazos de intervención con los presupuestos necesarios, dado que gran parte de los edificios de nuestra ciudad y Batán presentan algún grado de riesgo por lo que se requiere de urgente intervención. Los datos son elocuentes, por ejemplo, al mes de setiembre pasado aún hay 78 escuelas sin informe técnico, en su mayoría con problemas de filtraciones, como así también 392 sanitarios clausurados, deficiencias en el funcionamiento de canillas al interior de los edificios que impide la correcta realización de tareas de limpieza interior. Estos son algunos ejemplos que confirman que en este momento no estén las condiciones para un regreso seguro.

Finalmente, el “Plan jurisdiccional para un regreso seguro a la presencialidad” contempla además acciones de capacitación, organizacionales y de planificación que en nuestro Distrito aún no se realizaron, por lo tanto, que en medios periodísticos se exprese que en dos semanas en el distrito comienzan las clases presenciales -aunque sean de voluntarias y con grupos de no más de 10 alumnos-, es no tener en cuenta otros aspectos que señala el Plan Jurisdiccional en sus lineamientos y de cumplimiento obligatorio para todas las jurisdicciones, que es el de garantizar prioritariamente la salud de nuestrxs alumnxs y trabajadorxs de la educación».

Fernanda Bassano – SEM/FEB

Gustavo Santos Ibáñez – SUTEBA

Silvia Urdiroz – UDOCBA

Griselda Genna – AMET

Ezequiel Navarro – ATE

