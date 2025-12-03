La Escuela Municipal de Formación Profesional N°1 lanza “FP1 Estudio” con su propio canal de streaming

Bajo el lema “Mostramos lo que somos: La voz de la escuela, en imagen y sonido», la institución educativa está próxima a finalizar el Estudio de Producción Audiovisual FP1-ESTUDIO. Se trata de una propuesta que propone un espacio de generación de contenido para la difusión de la escuela y del sistema educativo municipal.

La Escuela Municipal de Formación Profesional N° 1 “Crucero General Belgrano” se encuentra en el tramo final de la puesta a punto para el lanzamiento de su nuevo proyecto institucional Estudio de Producción Audiovisual FP1-ESTUDIO, que funcionará como su propio canal de streaming.

El objetivo general del proyecto es crear un espacio de producción audiovisual para generar contenido para la difusión de la escuela y del sistema educativo municipal. Este estudio no solo será un medio de difusión, sino también un espacio de formación práctica para los estudiantes, a través de la capacitación en producción, grabación y edición de material audiovisual; la generación de entrevistas y cápsulas informativas de manera regular; la difusión de proyectos, eventos y actividades institucionales; y la promoción de la participación activa de la comunidad educativa en la creación de contenidos.

Esta actividad se encuentra bajo la dirección de Juan Alberto Figueroa y la coordinación del docente responsable, Matías Gamero. La implementación de este proyecto comenzó con el acondicionamiento del espacio físico como estudio de grabación, la instalación de cámaras, iluminación y sistema de sonido y la capacitación práctica en el manejo de equipos y software de edición.

“Nuestra modalidad de Formación Profesional siempre trata de estar a la vanguardia en cuanto a la capacitación y esta iniciativa tan importante va en ese sentido. Aplaudimos e impulsamos estas inquietudes que toman forma, y que se convierten en canales de participación y formación de los estudiantes”, remarcó al respecto el secretario de Educación municipal, Fernando Rizzi.

