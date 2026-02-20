La Fonte D’Oro echó a trabajador que salvó el local de un incendio: UTHGRA exige su reincorporación y prepara medidas

UTHGRA Mar del Plata repudió enérgicamente que la empresa eche “sin causas” a uno de los empleados que actuó para apagar un principio de incendio en la sucursal de Córdoba y Peatonal San Martín. “Ese es el nivel de miseria empresarial que estamos viendo”, denunció Pablo Santín y anunció medidas gremiales para todo el fin de semana para reclamar su inmediata reincorporación.

La conducción de UTHGRA Mar del Plata expresó su absoluto rechazo al inescrupuloso accionar de La Fonte D’Oro tras el despido “sin causa y sin ninguna justificación” de un trabajador de la sucursal ubicada en Córdoba y Peatonal San Martín.

El joven desvinculado fue uno de los trabajadores que, en noviembre del año pasado, reaccionó de inmediato ante un principio de incendio en ese local en pleno centro de la ciudad. Apenas detectaron el fuego, él y otros compañeros comenzaron a contener la situación y a proteger a los clientes hasta la llegada de los bomberos.

“Estamos hablando de un trabajador que arriesgó su vida para cuidar a los clientes y a sus compañeros. Ese es el nivel de compromiso que tuvo. Y hoy la empresa le paga con un despido sin causa y pretende dejarlo en la calle. Ese es el nivel de miseria empresarial que estamos viendo”, disparó el secretario general, Pablo Santín.

Desde el gremio remarcaron que no existe ningún motivo válido para la desvinculación y que se trata de una decisión “injusta y arbitraria” que debe revertirse de manera urgente.

“Exigimos la reincorporación inmediata. No vamos a permitir que se castigue a ningún trabajador. Si la empresa cree que puede avanzar sobre los derechos laborales en este contexto, se equivoca”, sostuvo Santín.

Ante el despido, UTHGRA Mar del Plata anunció que adoptará medidas gremiales en la sucursal de La Fonte D’Oro durante todo el fin de semana. El cuerpo de delegados y la conducción estarán presentes acompañando a los trabajadores y visibilizando la situación.

“En medio de este contexto atravesado por la reforma laboral que impulsa el Gobierno, algunos empresarios creen que vale todo, que pueden hacer lo que les da la gana; se equivocan”, agregó el dirigente.

“Acá no solo está en juego un puesto de trabajo. Está en juego el respeto y la dignidad. No se puede despedir a quien puso el cuerpo para evitar una tragedia. Si hay responsabilidad y compromiso, tiene que haber reconocimiento, no castigo”, concluyó Santín.

La conducción de UTHGRA Mar del Plata reafirmó que continuará acompañando a los trabajadores y que no descarta profundizar las medidas si no hay una respuesta inmediata por parte de la empresa.

